El pastizal que cobrará Adele por concierto tras ampliar su residencia en Las Vegas

Adele se despide durante unos meses de su residencia en Las Vegas. La cantante volverá a cantar en The Colosseum por una jugosa y desorbitada cifra de junio a noviembre de 2023.

Adele acaba de terminar su residencia en Las Vegas en The Colosseum at Caesars Palace, el teatro donde la cantante británica ha cantado durante 34 noches comprendidas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023 en un show denominado Weekends with Adele.

En su último show la artista ha anunciado que va a ampliar esta residencia de junio a noviembre: "Cantar para 4.000 personas durante 34 noches no ha sido suficiente, y lo sé, por eso voy a volver", ha desvelado la artista entre lágrimas.

Además, grabará durante junio una película-docuental de estos conciertos para asegurarse de que cualquier persona que quiera ver el show pueda hacerlo. "Después volveré en agosto hasta finales de otoño", ha dicho Adele en su último fin de semana en Las Vegas hasta verano.

Pero esta renovación tiene una jugosa oferta detrás, y es que Adele va a empezar a facturar el doble por concierto. La intérprete de Easy On Me cobrará alrededor de un millón de dólares por actuación según ha publicado el tabloide británico Daily Mail.

El equipo de la cantante ha estado en negociaciones para completar otra temporada de invierno en un icónico evento, pero las fechas aún están bloqueadas. La fuente ha expresado que esperan que Adele vuelva a tiempo para el debut del Gran Premio Las Vegas (un evento de Fórmula 1) el 18 de noviembre de 2023, el mismo mes en el que se acabaría esta ampliación de la residencia.

Muchos de sus fans han hecho alusión a que la situación de Adele en The Colosseum les recuerda a la residencia de Elvis Presley cuando quedó atrapado para siempre en esa misma ciudad.