¿Cuál ha sido el peor resultado de España en el Festival de Eurovisión?

¿Quién maneja mi barca? de Remedios Amaya se llevó cero puntos en el Festival de Eurovisión de 1983. No es la única canción que España llevó al certamen musical y que no consiguió conquistar ni un poquito al jurado. Otras dos composiciones se quedaron con zero points y hay también un tema que se llevó solo un punto.

Son más las veces que España se ha quedado en Eurovisión por debajo de los 10 primeros puestos que por encima. De hecho, ha pasado en 31 ocasiones de las 59 en que ha sonado un artista español en el certamen.

Cinco veces hemos quedado últimos de la cola y la última fue hace muy muy poco. En 2017 el gayo de Manel Navarro se llevó solo cinco puntos y eso nos dejó de 26.

¿Sabes cuáles son las canciones que menos impacto han tenido entre los eurovotantes? ¿Cuáles se quedaron en el último puesto y cuáles han sido las otras más decepcionantes? Repasamos las 10 peores veces de España en Eurovisión.

Los 10 peores puestos de España en Eurovisión

'Llámame' de Víctor Balaguer en 1962

** Puesto 13 de 16, con 0 puntos

'¡Qué bueno, qué bueno!' de Conchita Bautista en 1965

** Puesto 15 de 18, con 0 puntos.

'Quién manjea mi barca' de Remedios Amaya en 1983

** Puesto 20 de 20, con 0 puntos.

'No quiero escuchar' de Lydia Rodríguez en 1999

** Puesto 23 de 23, con 1 punto.

'Do it for your lover' de Manel Navarro en 2017

** Puesto 26 de 26, con 5 puntos.

'Contigo hasta el final' de El Sueño de Morfeo en 2013

Puesto 25 de 26, con ocho puntos.

'Bloody Mary' de Las Ketchup en 2006

Puesto 21 de 24, con 18 puntos.

'La noche es para mí' de Soraya Arnelas en 2005

Puesto 24 de 25, con 23 puntos.

'Brujería' de Son de Sol de 2005

Puesto 21 de 24, con 28 puntos.

'Que me quiten lo bailao' de Lucía Pérez en 2011

Puesto 23 de 25, con 50 puntos.

Cuándo fue la última vez que nos colamos entre los 10 primeros puestos

No ha estado España para celebraciones últimamente en lo que a Eurovisión se refiere. Desde 2005, cuando compitieron Son de Sol con Brujería, solo ha conseguido dos huecos en el Top 10 eurovivo. Los dos, en el puesto número 10. Lo consiguieron Pastora Soler en 2012 y Ruth Lorenzo en 2014. Tras el Dancing with the rain de la murciana llegó la debacle.

Los últimos cinco años de España en Eurovisión han sido para estar en la cola: puesto 21 en 2005 (Edurne), puesto 22 en 2016 (Barei), puesto 26 en 2017 (Manel), puesto 23 en 2018 (Alfred y Amaia) y puesto 22 en 2019 (Miki Núñez). ¿Conseguirá Blas Cantó romper la racha?

El mejor puesto de todos ellos lo consiguió Edurne con Amanecer quedando en el número 21, un año después de Ruth Lorenzo. Ahora, Blas Cantó tratará de volver a llevar a la gloria a España en el concurso. Una tarea complicada debido al número de participantes pero que afronta con ganas y que puede conseguir con su experiencia y talento.