No te pierdas el vídeo del remix de Avicii del 'Girl gone wild' de Madonna

Madonna apareció por sorpresa en el Ultra Music Festival de Miami para presentar a Avicii , uno de los DJ's del momento. Y ambos sorprendieron a los asistentes con un espectacular remix del recién estrenado Girl gone wild de la ambición rubia.

Madonna quiere seguir conservando su reinado como Reina del Pop y está haciendo todo lo posible para mantenerse en lo más alto. Y como la música electrónica es lo que está pegando más fuerte en todo el mundo, la diva no ha dudado en recurrir a uno de los DJ's del momento para hacer un remix de Girl gone wild, su último single.

Si LMFAO fueron los encargados de hacer el remix de Give me all your luvin', ahora le ha tocado el turno al creador de Levels.

Y por supuesto el lanzamiento se hizo a lo grande: Madonna apareció por sorpresa en el escenario del Ultra Music Festival de Miami para presentar a Avicii y seguidamente subió junto a él para empezar la sesión del DJ con un espectacular remix de Girl gone wild. Junto al DJ, Madonna no paró de bailar y animar al público.

¡No te pierdas el vídeo de este momentazo y dínos que te parece esta nueva versión!