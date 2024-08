muy emotivo

Pink y su hija cantan una versión acústica de 'What about us' en la Convención Nacional Demócrata

Pink siempre ha estado comprometida con las causas sociales, motivo por el que ha respaldado la candidatura de Kamala Harris en EEUU. La cantante ha acudido a la Convención Nacional Demócrata en Chicago y ha interpretado una versión acústica de What about us junto a su hija Willow.