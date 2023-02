Pink revela que ganó 16 kilos durante el confinamiento: "Solo hacía masa madre y me la comía"

Pink ha trabajado mucho para el estreno de su nuevo disco, Trustfall, que llega después de una larga pausa en su carrera. Este álbum está compuesto por 13 canciones, entre las que se incluyen colaboraciones con artistas tan populares como The Lumineers o Chris Stapleton.

Para promocionarlo, la intérprete de So what ha dado una entrevista en Variety en la que ha revelado que el tema inicial, When I get there, habla de la muerte de la padre y de los terribles efectos que el coronavirus le dejaron tanto a ella como a su hijo.

Precisamente, esta fue una etapa complicada para ella, aunque el confinamiento le sirvió para descansar y recargar pilas: "Tener descansos es bueno para mi voz. No es tan bueno para el cuerpo". Entre risas, la cantante ha contado que en esos meses ganó 16 kilos porque todo lo que hacía era "hacer masa madre y luego comerla".

De todas formas, ha aclarado que ya ha perdido ese peso que obtuvo y ahora "es más fuerte que nunca".

Cómo se compuso su disco 'Trustfall'

Volviendo a su disco, la estrella ha confesado el motivo por el que ha querido arrancar el álbum con un tema tan emotivo: "Siento que todos estamos en este estado constante de abrumación, por lo que guardamos nuestros sentimientos solo para poder pasar el día. Quería encontrar un camino de regreso a la verdad ya los sentimientos auténticos".

"Abrir el álbum con eso, en lugar de decir, 'Oye, vamos a relajarnos', es como, 'No, no. Siéntate. Quiero hablar contigo. Vamos a aclarar toda la mierda y tener una conversación . Así soy yo como persona. Si me preguntas cómo estoy, ¿cuánto tiempo tienes? Entonces, When I Get There como apertura del álbum fue mi forma de decir: 'Hablemos de cosas reales'", ha aclarado.

Pero este disco combina canciones emotivas con otras más festivas y alegres, como Never gonna not dance again. Con esta, la artista pretende decir que "se preocupa demasiado todo el tiempo". "Me preocupo, me preocupo, me preocupo al preocuparme. Estoy pensando demasiado todo el tiempo, ha reconocido.

"Entonces, está la preocupación, el dolor, el anhelo y la ira en el registro, pero también está, 'Ya tuve suficiente'. Solo sube el volumen a las 11. Todos cállense y bailen.' Y en lugar de mezclar esas canciones, podría haber hecho el lado A como una fiesta de baile, y el lado B como si tal vez deberías sacar los objetos afilados de tu cocina. Pero eso no es vida. La vida es como, 'Oh, tuve una gran mañana, tuve una tarde de mierda, ahora estoy listo para un trago, ahora solo quiero acurrucarme, Ese es un día en la vida", ha detallado.