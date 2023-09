Las pistas que apuntan a que 'El Jefe', la canción de Shakira y Fuerza Regida, es una crítica social

Shakira se ha aliado con Fuerza Regida para lanzar El Jefe, su nueva canción que estrena en España el jueves 21 de septiembre a las 2:00 a.m. La cantante colombiana debuta así en el regional mexicano y lo hace de la mano del popular quinteto estadounidense de raíces mexicanas bautizado como "la voz del pueblo".

Los líderes de la explosión de música mexicana Made in the USA acompañan a Shakira en este tema en el que sus fans han visto una clara crítica social. Después de cinco canciones con dardos a su ex Gerard Piquéy la canción Acróstico dedicada a sus hijos Milan y Sasha, parece que la cantante regresa a la crítica social que abordó en sus inicio en temas como Se quiere, se mata, del disco Pies descalzos (1995 ), o la canción Octavo día, que forma parte de ¿Dónde están los ladrones? (1998).

Esta vez parece hablar de los inmigrantes que sueñan con hacer suyo el sueño americano y que están dispuestos a jugarse la vida con tal de salir del barrio para encontrar un salario y un mundo mejor al otro lado de la frontera.

El último avance del videoclip publicado en la redes de la cantante y del quinteto estadounidense da pistas en este sentido, así como las declaraciones rescatadas de una entrevista que dio en Vogue en 2021 y la letra filtrada del tema.

Shakira subida a la Bestia

Es la imagen más llamativa del nuevo avance que Shakira y Fuerza Regida han hecho del videoclip de la canción.

La cantante aparece subida junto a un gran número de gente sobre el que parece la Bestia, nombre que recibe el red de transporte que atraviesa México y sobre cuyo techo viajan los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos—una media de entre 400.000 y 500.000 al año— jugándose la vida en muchas ocasiones.

Lo usan ignorando los peligrosos y lo hacen porque es "gratuito" y porque les permite evitar los centros de detención mexicanos y los numerosos puestos de control de inmigración.

Esos peligros pueden ser materiales (robos, asaltos, extorsión, destrucción de documentos…) y también físicos, como agresiones sexuales o accidentes que llegan a ser mortales. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la causa principal de fallecimiento registrada en las rutas migratorias desde Centroamérica son los accidentes ocurridos en estios trenes de carga.

El gesto de silencio

Este gesto tampoco ha pasado desapercibido entre los seguidores de Shakira que ven en él una llamada de atención sobre el silencio general que rodea el drama de la inmigración.

Shakira le pone voz a todas esas personas que se la juegan en busca de una vida mejor.

"Escribí una canción con contenido político y social"

Antes de la separación de Shakira y Pique, la cantante fue portada de Vogue México y concedió una entrevista en la que pudo haber adelantado las claves de El Jefe.

"Primero pienso y luego escribo. A veces hago una reflexión inmediatamente después de escribir algo que involucra alguna opinión política, para saber si eso que estoy diciendo realmente va a tener un efecto positivo o negativo sobre la gente. Me lo pienso. Hace poco escribí una canción con cierto contenido político y social y estoy meditando si realmente vale la pena o no. Hay muchas cosas que me las quedo para mí. Entiendo que todo lo que yo diga tiene una consecuencia y un impacto sobre los otros, intento ser cuidadosa y prudente”, dijo en la entrevista tras la que no hizo lanzamientos en este sentido.

Después de este lanzamiento, estrenó Don't Wait Up y a continuación fueron llegando sus tiraderas a Piqué.

El aviso de Shakira de su nuevo rumbo musical

Este finde semana, durante la reciente visita de Shakira a Barranquilla para inaugurar una escuela de la Fundación Pies Descalzos, la cantante dio otra pista sobre el contenido del tema al asegurar que es una canción que nada tiene que ver con sus lanzamientos anteriores.

"Tienen que escuchar el resto. Es uno de los proyectos que más entusiasmada me tiene de todo lo que he lanzado hasta ahora porque creo que es diferente y tengo mucha anticipación para ver que pasa y cómo lo recibe la gente", apuntó la cantante, que debuta con El Jefe en un género que no había tocado hasta ahora.

La letra filtrada de la canción

No es oficial, pero en diferentes webs de lyrics (letras de canciones) se ha compartido la que sería la letra de El Jefe y el tema presenta a una persona que "sueña con un mundo donde reine el anhelo" y que está dispuesto a todo con llegar a él. Incluso a jugarse la vida. "Las cartas están echadas, el juego va a comenzar, | No importa el camino, él está dispuesto a apostar", dice la letra, que incluye también la estrofa ya adelantada de la canción.

Estrofa 1

En un pueblo tranquilo, bajo el sol abrasador,

Un hombre camina, con su sombrero de valor.

Nacido en la calle, luchando por salir,

En su corazón, un sueño que no puede huir.

Estrofa 2

Las calles polvorientas, su historia cuenta aquí,

Un jefe en potencia, con visión para vivir.

Tantos obstáculos, pero no se rendirá,

Su destino es grande, no lo detendrá.

Pre-coro

Las noches son largas, las estrellas brillan en el cielo,

Él sueña con un mundo donde reine el anhelo.

Las cartas están echadas, el juego va a comenzar,

No importa el camino, él está dispuesto a apostar.

Coro

Tú soñando con irte del barrio,

Tienes todo pa' ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad,

Solo te falta el salario.

Estrofa 3

En la cantina, al final de la avenida,

Se reúnen amigos, su pandilla preferida.

Con tequila y risas, la vida se va,

Pero en sus ojos, hay una meta que alcanzar.

Pre-coro

Las noches son largas, las estrellas brillan en el cielo,

Él sueña con un mundo donde reine el anhelo.

Las cartas están echadas, el juego va a comenzar,

No importa el camino, él está dispuesto a apostar.

Coro

Tú soñando con irte del barrio,

Tienes todo pa' ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad,

Solo te falta el salario.

Puente

Las risas se apagan, llega la madrugada,

El jefe en sus pensamientos, no hay nada que lo frene.

La vida es un reto, y él lo sabe bien,

No importa cuántos obstáculos, él vencerá, eso también.

Coro

Tú soñando con irte del barrio,

Tienes todo pa' ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad,

Solo te falta el salario.

Estrofa final

Con valentía y coraje, se abrirá camino,

El jefe del barrio, su destino es divino.

En el horizonte, un futuro brillante espera,

El jefe, el jefe, con fuerza y bandera.