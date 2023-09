La crítica social en las canciones de Shakira: de 'Se quiere, se mata' a 'Octavo día'

Shakira y la lucha social siempre han ido de la mano.

La cantante estuvo recientemente en su Barranquilla natalinaugurando una escuela pública financiada con tres millones de dólares procedentes de su fundación Pies Descalzos, con la que ya ha construido nueve colegios y hay tres más en camino.

Sus obras van más allá de su asociación porque su catálogo musical está repleto de canciones reivindicativas y con fuertes denuncias sociales. En pocas horas, la colombiana estrenaEl Jefe junto a Fuerza Regida, en la que habla de los inmigrantes que cruzan la frontera de EEUU buscando el sueño americano y se juegan la vida en el intento.

Referencias a 'la bestia' -el tren que viaja de México a EEUU-, las fronteras, el silencio con la inmigración... Shakira recupera en este sencillo el carácter crítico que estuvo presente en sus primeros discos.

A mediados de los 90 y principios de los 2000, la artista se atrevía a denunciar el abuso de poder, el conservadurismo y el machismo.

'Pies descalzos, sueños blancos' (1995)

Pies descalzos, sueños blancos se encontraba dentro del disco Pies descalzos (1995). En esta canción, Shakira hacía una crítica de una sociedad cuadriculada en la que si piensas diferente al resto no tienes lugar.

'Construiste un mundo exacto de acabados tan perfectos / Cada cosa calculada en su espacio y a su tiempo / Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas / Los nombres y las medidas no me caben en los sesos'.

Vivimos rodeados de millones de reglas y clichés y es imposible salirse de 'esa caja'.

En el estribillo, habla sobre el origen de la humanidad, una época en la que no había todas estas imposiciones sociales: 'Perteneciste a una raza antigua / De pies descalzos y de sueños blancos / Fuiste polvo, polvo eres / Piensa que el hierro siempre al calor es blando'.

'Se quiere, se mata' (1997)

Se quiere, se mata despertó una gran polémica por el significado de su letra. En un primer lugar, daba la sensación que criticaba a las mujeres que abortaban, pero en una entrevista confesó que era todo lo contrario: protestaba contra una sociedad conservadora que despreciaba esta técnica.

Se cuenta la historia de una pareja joven socialmente perfecta, que una noche tienen relaciones sexuales y ella se queda embarazada.'Ese día llegaste un poco más de las diez / Pero el susto se dio unas semanas después / Cuando te confirmaron tus terribles sospechas / Un niño nacería y ya sabías la fecha'.

En aquel momento, el aborto estaba prohibido y ella debe recurrir a una clínica clandestina para perder al bebé. El resultado es que el procedimiento sale mal y muere. 'Y antes de que el vecino y la familia supieran / Fuiste donde el doctor a acabar con el problema / Tu vecino está en casa dándose un buen duchazo / Y tú dos metros bajo tierra viendo crecer gusanos'.

'¿Dónde están los ladrones?' (1998)

En 1998, la de Barranquilla lanza la canción ¿Dónde están los ladrones?, que daba nombre al disco homónimo. La primera lectura inicial da a entender que critica a los hombres que roban el corazón de las mujeres, aunque el significado real es más profundo.

'Sentados o de cuclillas / Parados dando lecciones / Predicando en las iglesias / Hasta ofreciendo conciertos / Los han visto en los cócteles, todos / Repartiendo ministerios'.

Se trata de una denuncia contra la corrupción y los poderosos de la sociedad que manipulan a los ciudadanos para conseguir beneficiarse de todo. 'Con la nariz empolvada / De corbata o de blue jeans / Los han visto en las portadas todas / Sin más nada que decir'.

'Octavo día' (1999)

Octavo día cuenta cómo Dios creó el mundo y al terminar decide tomarse un descanso. Cuando regresa, se da cuenta que la humanidad es un caos donde el paro, la insatisfacción, las guerras y la corrupción dominan el mundo.

'Quién se iba a imaginar que el mismo Dios, al regresar / Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal / Y que se iba a convertir en un desempleado más / De la tasa que, anualmente, está creciendo sin parar'.

En el tema, se pronuncia de nuevo sobre cómo las élites han controlado la sociedad y tienen a los ciudadanos como marionetas: 'Mientras tanto, este mundo / Gira y gira sin poderlo detener / Y aquí abajo, unos cuantos / Nos manejan como fichas de ajedrez'.

'Poem to a horse' (2004)

Poem to a horse llega en el disco Servicio de lavandería y se mete de lleno en la problemática de la droga. En ella, Shakira habla de una relación que mantiene con un hombre que consume marihuana y poco a poco ve como se va deteriorando física y mentalmente.

Ella se cansa y decide pasar de él porque no quiere involucrarse en ese mundo. La colombiana detalla el lado más oscuro de las adicciones porque él ha perdido el interés en todo y solo piensa en volver a drogarse.

'Y renuncias antes de sudar una gota / Alimentas tu cerebro vacío / Con tu marihuana de hidropónico / Empiezas a jugar contigo mismo / Te diviertes más en tu caparazón / Fue un placer conocerte pero tengo tomar mi camino'.

'How do you do' (2005)

En su disco Oral Fixation Vol. 2, la cantante incluye el tema How do you do, una crítica a la religión y supone plantearse si Dios realmente existe. Ella está muy molesta con él y le pregunta que cómo permite que haya sufrimiento y peleas en el mundo: 'Y si todos nuestros destinos han sido atados alrededor de Tu dedo / ¿Y si Tú escribes el guion entonces por que hay revoltosos?'.

Además, denuncia los crímenes que se han cometido en la historia en su nombre y reflexiona sobre hermanos que han llegado a matarse entre ellos por la religión: '¿Cuántas personas mueren / Y matan en tu nombre? / Oye, ¿eso hace que te enorgullezca / O te avergüenza?'.

'Timor' (2005)

Y terminamos este trayecto en Timor, una canción protesta contra el sistema judicial, los medios de comunicación y la alienación de la sociedad.

'Está todo bien, está todo bien / Porque el sistema nunca falla / Los chicos buenos están en el poder / Y los malos, en la cárcel / Si las noticias dicen la mitad de la verdad / Escuchar lo que queremos es el secreto de la eterna juventud'.

Shakira, tras muchos años, ha recuperado el estilo reivindicativo que tanto la caracterizó.