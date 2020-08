La 'pool party' de María Escarmiento y Damien en 'Dive'

María Escarmiento fue una de las concursantes que más destacó de su edición de OT, con un característico estilo que hemos podido disfrutar en su máxima esencia en Sintiéndolo mucho, su EP debut.

Si bien los sonidos oscuros de este trabajo no han conseguido mantenerla durante mucho tiempo en la lista de ventas española, se está haciendo un hueco en la escena 'underground'.

Ahora vuelve colaborando en un tema de su ex compi de Academia Damion Frost, quien se cambió el nombre a Damien para desvincularse del talent show. 'Dive' es un tema reaggeton en el que él canta en inglés mientras ella hace lo propio en castellano.

"Una piscina, amigxs y un tema que levanta a un muerto. Si creías que aún no habías dado con la canción del verano quizás puedas encontrar algo de lo que buscas en Dive, una fiesta de sol, agua y perreo creada por María Escarmiento y Damien", describe el sello de la artista.

En el vídeo, dirigido por Pablo Amores, también encontramos a otra ex compañera y amiga de edición: África, quién hace twerk en la piscina a ritmo de la canción.

El lanzamiento del videoclip consiguió el número 1 en tendencias de Youtube y días después todavía se mantiene entre los primeros puestos.

LETRA DE 'DIVE' DE MARÍA ESCARMIENTO Y DAMIEN

DIVE ( Damien feat Maria Escarmiento)

(Verso 1)

No tengo paciencia

Tu no tengo ganas

Porfa no me escribas

No me pidas nada

Cuando llegues no preguntes

Tira pa’ la cama

Con el Damion con el mike

la vendemos cara

Saben que tenemos

Lo que todas bailan

Saben que sabemos

Como va la vaina

No robamos no perdemos

No pedimos nada

Pero lo que siempre hacemos

Es venderla cara

Tu sigue pitando

Que no escucho nada

A ti te mola que te

Hagan de criada

Me tiene Loca y no en plan

Enamorada

Bebecita tú tan cozy

yo tan estresada

(Puente)

Mira en el bolsillo y rebusca

Dicen que me pongo muy brusca

Todo lo que siento caduca

Dale ma’ espabílate y trucam

(Estribillo)

Dive dive dive dive dive

Splash water in your eyes

Eyes eyes eyes eyes

Dive dive

Da da da da da da da da

Dive dive

Da da da da da da da da

(Verso 2)

Baby girl I can see it in your eyes

Everybody put your hands up on this side

Break it down to the rhythm of the beat

I just wanna feel the heat of this party going down

Get ready I’m the man, what you saying?

This shit’s heavy call a friend call a friend

Call Amy, she bad, she bad

Bout to buzz on this shit, real bad!

Yeah, you know what to do

Yeah, show me all your moves

Yeah, you know what to do

Buzz down break it down

show me how you do

(Puente)

Hello mamacita really nice to meet you

Can you show me all your “uh” please

Tell me what to do

Got the nice brown skin and the booty al fin

Baby break that shit down where about to begin

Just

(Estribillo)

Dive dive dive dive dive

Splash water in your eyes

Eyes eyes eyes eyes

Dive dive

Da da da da da da da da

Dive dive

Da da da da da da da da

(Puente 2)

Buah como suena

Me cago’ en la ostia

Esta guapísimo

Dive dive

Esta too’ guapo

Este jamonzon que te haz traído mike

Madre mía con el Damián y la Mari

Vamonos

Paso por tu casa dale

(Estribillo)

Dive dive dive dive dive

Splash water in your eyes

Eyes eyes eyes eyes

Dive dive

Da da da da da da da da

Dive dive

Da da da da da da da da