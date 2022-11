Los precios de las entradas para Primavera Sound 2023: cuánto cuestan y dónde comprarlas

Más de 200 artistas se darán cita en Primavera Sound 2023, que bajo el claim I'll be your mirror han programado el mismo cartel en Barcelona (1, 2 y 3 de junio) y Madrid (8, 9 y 10 de junio).

A los ya confirmados Depeche Mode, se suman Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, Maneskin, FKA twigs, Skrillex, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris y Le Tigre.

La jornada gratuita del miércoles, que volverá por partida doble en el Parc del Fòrum y el Cívitas Metropolitano, está encabezada por Pet Shop Boys, para dar la bienvenida al festival en ambas ciudades.

Dónde y cuándo comprar las entradas para Primavera Sound 2023

Tanto los abonos como las entradas de día para las ediciones de Primavera Sound 2023 en Madrid y Barcelona se pondrán a la venta a través de la plataforma DICE el próximo jueves 1 de diciembre a partir de las 12.00h.

Para evitar la reventa, esta plataforma no desbloquea el código QR de las entradas hasta el mismo día del evento. Pudiéndola transferir a un amigo en el caso de no poder asistir e incluso devolviéndola a la lista de espera en aquellos eventos en los que ha habido sold out. De esta manera, el primero que está en la cola puede adquirir la entrada y se reembolsa el importe de esta a su primer comprador.

Cuál es el precio de las entradas para Primavera Sound

Antes de la revelación del cartel, la organización puso a la venta los abonos a un precio de 260 euros más gastos. Con motivo de la confirmación de Depeche Mode, Primavera Sound puso durante unos días los abonos a un precio reducido a 245 euros más gastos para los residentes en la Comunidad de Madrid o en la comarca de Barcelona, así como aquellos que en Cataluña tengan el Carnet Jove.

Ahora, con el line-up completo publicado, el precio de los abonos y de las entradas de día tanto para Barcelona y Madrid son los siguientes: