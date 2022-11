Primavera Sound 2023: Rosalía, Blur, Kendrick Lamar, Maneskin y Calvin Harris, entre los artistas confirmados

Primavera Sound acaba de desvelar los artistas que actuarán en la doble edición que tienen preparada para 2023 en Barcelona (1, 2 y 3 de junio) y Madrid (8, 9 y 10 de junio).

Depeche Mode fueron los primeros confirmados de este line up. La banda lo confirmó el pasado mes de octubre cuando anunció su nuevo disco, Memento Mori, y su correspondiente gira mundial con parada en Madrid y Barcelona.

A la banda británica se les une otras grandes estrellas como Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, Maneskin, FKA twigs, Skrillex, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris y Le Tigre.

Ambos festivales compartirán un line-up plural y paritario de más de 200 nombres durante dos fines de semana consecutivos. Pet Shop Boys darán la bienvenida al festival en la jornada gratuita del miércoles, que volverá por partida doble en el Parc del Fòrum y el Cívitas Metropolitano.

Punk y k-pop, reguetón y metal, techno y salsa convivirán en una cita para celebrar la música en todas sus representaciones de la mano de grandes referentes, retornos ansiados, flamantes revelaciones y leyendas vivas.

Ayer, hoy y mañana confluyen en un cartel que en un primer vistazo nos devuelve el brillo de la supernova hip-hop Kendrick Lamar, el cofre de himnos brit de Blur, Rosalía en su regreso a casa como fenómeno global.

La versatilidad pop de Halsey, el fascinante misterio que supone cada encuentro con FKA twigs, Skrillex y su batidora de ritmos para el club, la magnética St. Vincent. La resurrección de The Moldy Peaches, el incontestable toque para el hit de Calvin Harris y Le Tigre en su vuelta a la pelea.

También, claro, el de Depeche Mode, que llegarán al festival en su reencuentro con los escenarios cinco años después.

Pero hay más, muchísimo más. El hardcore para las masas de Turnstile, el rap expansivo de Baby Keem o el groove ilimitado de NxWorries (la unión de Anderson .Paak y Knxwledge) relucen igualmente dentro de una colección de sonidos donde también caben referentes de la vanguardia como John Cale y Laurie Anderson

El exceso de Måneskin y las japonesas Perfume y la solemnidad de My Morning Jacket y Gabriels. La fiesta de Channel Tres y Daphni y la introspección de Arlo Parks y Cavetown. El estruendo de Swans y Death Grips como contrapunto perfecto a la finura de Darkside y Beth Orton.

El manual punk que siguen reescribiendo Bad Religion y OFF! y esas nuevas maneras de ser punk que nos han enseñado Yung Lean, JPEGMAFIA y Villano Antillano.

Un billete de vuelta a los 90s en compañía de Come y Built to Spill y el visado al futuro que nos regalan PinkPantheress y Flowerovlove. Un viaje por el planeta pop guiados por las coreanas Red Velvet, el nigeriano Rema, la dominicana Tokischa y el francés Christine and the Queens.

Dónde comprar y cuál es el precio de las entradas para Primavera Sound 2023

Las entradas para Primavera Sound Barcelona 2023 y Primavera Sound Madrid 2023 en todas sus modalidades estarán a la venta el jueves 1 de diciembre a las 12:00 horas en DICE.

Los abonos simples tendrán un precio de 325 € (+ gastos de distribución)

(+ gastos de distribución) Las entradas de día tendrán un precio de 125 € (+ gastos de distribución)

(+ gastos de distribución) Los abonos dobles (Primavera Sound Barcelona + Primavera Sound Madrid) tendrán un precio de 520 € (+ gastos de distribución).

(+ gastos de distribución). Los abonos y entradas de día VIP y los abonos a plazos de ambos festivales también estarán disponibles en DICE.

Doble edición, la novedad para 2023

Si la gran novedad para Primavera Sound 2022 era que el festival se prolongará durante 11 días en total, concentrando el grueso del cartel en dos fines de semana consecutivos, para el año que viene esta estrategia ha cambiado.

Si bien se repetirá la fórmula de los dos fines de semana, en esta ocasión no serán ambos en Barcelona, sino que se inaugurará una nueva sede en Madrid.

De esta manera, los días 1, 2 y 3 de junio de 2023 tendrá lugar, como ya es habitual, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs, en Barcelona; y el 8, 9 y 10 en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid. Además, mantendrán en ambas ciudades la programación de Primavera a la Ciutat, donde se programarán conciertos durante el resto de la semana en diferentes espacios culturales de las dos sedes.

Esta no es la primera incursión de Primavera Sound en Madrid, ya son varios años que la organización celebra el festival de Primavera Sound de otoño tanto en Barcelona como en la capital, por lo que llevar allí también el festival principal era solo cuestión de tiempo.

"El aterrizaje en Madrid no es más que el último capítulo en nuestra larga y estrecha relación con la ciudad, pero también el primero de todo lo que está por venir. Por comunicaciones y conexiones, por los antecedentes, de un Primavera Sound que en 2023 empezará en Barcelona y acabará en Madrid solo puede salir beneficiado nuestro público. Doble sede, doble ilusión", recogió la organización en su comunicado cuando dieron la noticia.