Adele era una de las favoritas para los Brit Awards y se han cumplido las expectativas. Tras ganar seis premios Grammy hace unos días, ahora la intérprete de Someone like you ha ganado dos premios Brit en las categorías de 'Mejor Artista Femenina' y 'Mejor Álbum'.

Pero no todo fueron alegrías para Adele. Cuando el actor James Corden, presentador de la gala, cortó el discurso de agradecimientos de Adele para dar paso a Blur, la cantante sacó su mal genio y enseñó su dedo al estilo M.I.A en la Superbowl a todos los asistentes. Este gesto fue rápidamente criticado en Internet e hizo que la cantante se disculpase con un "Perdonen si he ofendido a alguien, pero los organizadores me ofendieron a mí".

Dejando esta desafortunada reacción de la cantante, otro de los favoritos de la noche fue Ed Sheeran, que ganó otros dos premios Bit, en este caso al 'Mejor Solista' y 'Artista Revelación', todo un triunfo para este cantautor de 21 años que está conquistando El Reino Unido con su música.

Adele y Ed Sheeran también estaban nominados en la categoría 'Mejor Single', pero ambos perdieron este galardón que se llevó finalmente One Direction, la boyband del momento.

El Brit a 'Mejor Grupo del Año' fue para Coldplay, que vencieron en esta categoría a Arctic Monkeys, Elbow y Kasabian.

En las categorias internacionales, Rihanna ganó el premio a 'Mejor Artista Femenina', Bruno Mars se hizo con el Brit al 'Mejor Cantante Masculino', Foo Fighters ganó el de 'Mejor Grupo' y Lana del Rey el de 'Artista Revelación'.

Por otro lado, las desaparecidas Amy Winehouse y Whitney Houston fueron homenajeadas durante la noche, pero lo más esperado fueron sin duda las actuaciones. Coldplay abrió la ceremonia con su nuevo single Charlie Brown, Rihanna también subió al escenario para interpretar su We found love, al igual que en la gala de los Grammy Adele volvió a cantar su Rolling in the deep y Noel Gallagher subió al escenario junto a Chris Martin para interpretar What a life.

Y como ya se había anunciado, el broche final lo pusieron Blur, que se llevaron un Brit Award por toda su carrera, y que ofrecieron un mini concierto donde tocaron grandes éxitos como Boys and girls, Song 2, Parklife y Tender.