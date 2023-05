Los premios Latin Grammy 2023 se celebrarán el 16 de noviembre en Sevilla

Hace varios meses, la Academia de la Grabación anunció que la 24ª edición de los Latin Grammy romperían con la tradición y saldrían de EEUU para celebrarse en Sevilla. La noticia pilló de sorpresa porque hasta este momento siempre habían tenido lugar en el país norteamericano.

El equipo directivo se ha dirigido a la ciudad andaluza y han concedido una rueda de prensa para adelantar algunos de los detalles de esta gala. Ha sido Manuel Abud, el CEO de la Academia, quien ha explicado que este evento se realizará entre el 12 y el 16 de noviembre de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES).

Aunque la gran gala será el 16 de noviembre, durante toda la semana habrá varios shows acústicos de artistas nominados en varios países como México, Brasil o EEUU, entre otros.

¿Dónde se celebrará la próxima edición de los Latin Grammy?

Y también se incluirán otros eventos como el 'Leading ladies of entertainment', que reconoce el talento de las mujeres o el 'Best new artist showcase', en el que los artistas revelación serán los protagonistas.

No se conoce todavía el nombre de los nominados, pero Abad ha adelantado que serán 300. Hasta este momento, han recibido 19.000 inscripciones de artistas y temas que han querido estar aquí. En septiembre se anunciará la lista completa.

El objetivo de la Academia de la Grabación no es trasladar el show de Las Vegas a Sevilla, sino adaptarlo a la ciudad. Por ello, será fundamental la integración de la cultura andaluza en la gala.

Ante las dudas, el CEO ha confirmado que la 25ª edición de los Latin Grammy regresarán a EEUU porque se celebra este aniversario, pero tras este volverán a salir fuera.

Todavía queda mucha información por conocer, pero por ahora esto es un anticipo. Ya se sabe cuando y donde tendrán lugar, aunque lo que importa ahora a los fans es saber que artistas participarán y quiénes serán los presentadores.