El presidente del Celta de Vigo anuncia que C. Tangana hará el himno del centenario

C. Tangana durante su concierto en Zaragoza // EFE

¡Bombazo! Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, ha anunciado en una entrevista que C. Tangana será el autor del himno del centenario del club. El artista madrileño se había postulado en marzo de 2022 para crear el tema conmemorativo y parece que la idea ha calado.

"Además del himno de C. Tangana, hemos montado una comisión para ver qué quiere hacer la afición", son las palabras utilizadas por Mouriño en una videoconferencia con el diario Marca dando por hecho la colaboración con el artista. El club todavía no lo ha hecho oficial ni tampoco lo ha hecho Pucho.

La oferta de C. Tangana al Celta de Vigo

El idilio de C. Tangana con el Celta viene del mes de marzo. En una encuesta en redes, se ofrecieron cuatro candidatos para lanzar el himno del centenario del club gallego —Iván Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio— y al ver los nombre C. Tangana se ofreció.

"Puedo intentarlo?", escribió El Madrileño, que consiguió con su tuit más de 800 retuits y casi 4.000 Me gusta.

¿Cuál es la relación de C. Tangana con Vigo?

C. Tangana no se ofreció al Celta por probar suerte. C. Tangana tiene un vínculo directo con Vigo.

Su padre, Antón Álvarez, periodista de profesión, es de Vigo y el cantante y su familia veranean en Galicia. C. Tangana pasó sus veranos de infancia en las playas del sur de Galiciao.

"En un sitio donde llevar a los míos, un pueblo pequeño de costa, tranquilo con pocos turistas. No te digo a cuál, que quiero seguir yendo y ahora hasta en esos sitios se arma follón cuando aparezco", contó en una entrevista con El País sobre su infancia en las playas de Nigrán y Vigo.

Para mostrar este vínculo con el club gallego, C. Tangana coló una camiseta del equipo en el videoclip de CAMBIA! lanzando en el mes de febrero. La lleva un niño a partir del minuto 1:45.