Preventa de entradas para Quevedo en Madrid y Barcelona: dónde registrarse, precios y cuándo es la venta general

Quevedo ha anunciado su nueva gira, El Baifo Tour - España (Península), con la que solo actuará en Madrid y Barcelona en 2027.

Las fechas

De momento, Quevedo solo ha desvelado cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Es posible que añada más días, aunque ya ha anunciado que su gira por la península solo pasará por estas ciudades.

Viernes 9 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Sábado 10 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena Jueves 1 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi Viernes 2 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi

Hay que apuntarse a la preventa

Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00:

Si te interesan los conciertos de Madrid, tienes que acceder a este enlace y rellenar el formulario.

Para los de Barcelona, hay que hacer lo mismo en este otro enlace.

Los que se hayan registrado recibirán un código el 16 de junio para poder acceder a la preventa, comenzará el martes 16 de junio a las 12:00.

Venta general

La venta general dará inicio el jueves 18 de junio a las 12:00. Las entradas de Madrid podrán comprarse a través de baila.fm y movistararena.es.

Posibles precios

Todavía no hay información oficial sobre el coste de las entradas de Quevedo en Madrid y Barcelona. Sin embargo, podemos hacer una estimación echando un vistazo a la lista de precios de los conciertos que celebró en el Movistar Arena con su gira anterior, el Buenas Noches Tour: