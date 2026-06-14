Preventa de entradas para Quevedo en Madrid y Barcelona: dónde registrarse, precios y cuándo es la venta general
Quevedo solo actuará en Madrid y Barcelona durante el 2027 como parte de su gira El Baifo Tour - España (Península). En este artículo, recopilamos toda la información necesaria sobre la preventa y la venta general de entradas.
Quevedo anuncia cuatro conciertos en Madrid y Barcelona con su gira 'El Baifo Tour'
Quevedo ha anunciado su nueva gira, El Baifo Tour - España (Península), con la que solo actuará en Madrid y Barcelona en 2027.
Las fechas
De momento, Quevedo solo ha desvelado cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Es posible que añada más días, aunque ya ha anunciado que su gira por la península solo pasará por estas ciudades.
- Viernes 9 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena
- Sábado 10 de abril de 2027 - Madrid - Movistar Arena
- Jueves 1 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi
- Viernes 2 de julio de 2027 - Barcelona - Palau Sant Jordi
Hay que apuntarse a la preventa
Para acceder a la preventa de Quevedo, hace falta registrarse antes del lunes 15 de junio a las 15:00:
- Si te interesan los conciertos de Madrid, tienes que acceder a este enlace y rellenar el formulario.
- Para los de Barcelona, hay que hacer lo mismo en este otro enlace.
Los que se hayan registrado recibirán un código el 16 de junio para poder acceder a la preventa, comenzará el martes 16 de junio a las 12:00.
Venta general
La venta general dará inicio el jueves 18 de junio a las 12:00. Las entradas de Madrid podrán comprarse a través de baila.fm y movistararena.es.
Posibles precios
Todavía no hay información oficial sobre el coste de las entradas de Quevedo en Madrid y Barcelona. Sin embargo, podemos hacer una estimación echando un vistazo a la lista de precios de los conciertos que celebró en el Movistar Arena con su gira anterior, el Buenas Noches Tour:
- Pista General - 99,00 €
- Planta 0 - 99,00 €
- Planta 2 Baja - 77,00 €
- Planta 2 Alta - 66,00 €
- Planta 6 Goya - 49,50 €