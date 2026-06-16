Última hora preventa entradas conciertos Quevedo en Madrid y Barcelona: a qué hora empieza, cuándo es la venta general y más

Quevedo, la sorpresa final de la residencia de Bad Bunny en Madrid

La preventa de entradas para El Baifo Tour - España (Península) arranca doce horas después de que Quevedo se convirtiese en el gran artista invitado del último concierto de Bad Bunny en Madrid.

El cantante apareció en el escenario cuando el concierto estaba a punto de terminar y lo hizo para interpretar cuatro temas, incluida la canción exclusiva del show.

Quevedo y Bad Bunny cantaron juntos una cover de Columbia un verso de Moscow Mule. A este tema se sumaron después otros temas: WANDA, SCANDIC y Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, con el que cerró su paso por el Metropolitano.