Última hora preventa entradas conciertos Quevedo en Madrid y Barcelona: a qué hora empieza, cuándo es la venta general y más
Quevedo llega a la Península con El Baifo. El cantante canario anunció el pasado domingo cuatro conciertos en Madrid y Barcelona para 2027 y sus fans ya hacen cola para conseguir entradas. Mientras continúa la incertidumbre de si habrá más fechas en otras ciudades, este martes 16 comienza la preventa de entradas para estos cuatro shows. Síguela en directo.
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La preventa de entradas para El Baifo Tour - España (Península) arranca doce horas después de que Quevedo se convirtiese en el gran artista invitado del último concierto de Bad Bunny en Madrid.
El cantante apareció en el escenario cuando el concierto estaba a punto de terminar y lo hizo para interpretar cuatro temas, incluida la canción exclusiva del show.
Quevedo y Bad Bunny cantaron juntos una cover de Columbia un verso de Moscow Mule. A este tema se sumaron después otros temas: WANDA, SCANDIC y Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, con el que cerró su paso por el Metropolitano.
Más de 100.000 registradas en la preventa
La preventa arranca a las 12:00 horas y miles de personas (literal) esperan con ansia a que se abran las taquillas virtuales. Según el equipo de Quevedo, más de 116.000 personas se han inscrito para acceder a la venta anticipada de entradas. ¿Cuántas lo conseguirán?
¿A qué hora empieza la preventa de entradas para Quevedo?
El código que reciban los seguidores de Quevedo dará acceso a la preventa de entradas que arranca este martes 16 de junio a las 12:00 horas, tanto para dos citas de Madrid como para las dos de Barcelona.
¿Quién puede acceder a la preventa de entradas de Quevedo?
No todo el mundo puede acceder a la preventa de entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona.
Para poder hacerlo, hay que haber dado un paso previo: estar registrado en el Ticket Alamar de Quevedo del Movistar Arena y del Palau Sant Jordi antes de las 15:00 horas del lunes 15 de junio.
Los registrados recibirán un código en su correo electrónico a lo largo del martes 16 de junio que le dará acceso a la preventa.
¿Cuándo salen a la venta las entradas para los conciertos de Quevedo?
Para conseguir entradas para los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona hay dos oportunidades. Toma nota porque la primera es ya mismo:
- Preventa de entradas - martes, 16 de junio a las 12:00 horas
- Venta general de entradas - jueves, 18 de junio a las 12:00 horas
La queja de los fans de Quevedo y su polémica respuesta
Fue ver las fechas de los conciertos anunciado por Quevedo y que empezase el revuelo entre los fans del canario. ¿Solo cuatro conciertos? ¿Solo dos ciudades?
"Jajajajaja, suerte tienen que salgo de Las Palmas", respondió irónico en redes lo que provocó aún más agitación entre sus seguidores.
Muchos no entendieron su actitud y el cantante tuvo que salir a aclarar sus palabras y templar los ánimos. "Gente no es pa tanto, lo había puesto de broma, y YO TAMBIÉN QUIERO VERLOS A TODOS EN EL TOUR y esta etapa de EL BAIFO va a ser MUYYYY LARGA y habrán muchas más ocasiones pa vernos por ahí guapetones míos de mi corason", escribió el mismo domingo.
¿Será esa la confirmación de que habrá nuevas fechas en otras ciudades?
Las fechas de los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona
Madrid y Barcelona son las primeras ciudades de El Baifo Tour, que Quevedo anunció el pasado domingo 14 de junio provocando gran revuelo entre sus fans. Se quejaban de que solo hubiese incluido dos ciudades en la gira por la Península y reclamaban más fechas.
A la espera de que sus deseos puedan hacerse realidad, estas son las fechas ya cerradas:
- Viernes, 9 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid
- Sábado, 10 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid
- Jueves, 1 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona
- Viernes, 2 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona
Quevedo celebra Canarias en 'El Baifo'
Quevedo ha decidido que su nueva etapa sea una celebración de Canarias. El cantante lanzó su tercer álbum de estudio el pasado 24 de abril como una gran fiesta que mezcla la tradición canaria con los ritmos del reguetón, afro, salsa y bossa nova.
14 cortes, incluida una colaboración con Elvis Crespo, que salen de gira en 2027. Madrid y Barcelona son (por ahora) las primeras ciudades por las que pasará el artista de Las Palmas, aunque no es descartable que lance nuevas fechas en la Península o que anuncie un tour previo (o posterior) en Canarias.