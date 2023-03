Ya puedes escuchar las 37 canciones de Eurovisión 2023

La cuenta atrás para el arranque de Eurovisión ha comenzado. Quedan solo dos meses para que el M&S Bank Arena de Liverpool (Reino Unido) acoja la gran final del festival europeo de la canción. El 13 de mayo se celebrará la gran Final.

Blanca Paloma será la encargada de representar a España en Eurovisión con EAEA, la nana flamenca y vanguardista con la que la ilicitana busca poner a Europa a bailar bulerías. Fue elegida el pasado 4 de febrero tras ganar el Benidorm Fest, pero en aquella fecha todavía faltaba que varios países celebrasen sus respectivas preselecciones eurovisivas.

Portugal y Suecia han sido los últimos países en escoger su representate para este 2023. Con sus candidatos ya confirmados, se cierra la lista de los 37 artistas que optan a conseguir el micrófono de cristal. Todos menos los cinco países que pertenecen al Big Five -Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia- tendrán que medir sus fuerzas en las dos Semifinales (9 y 11 de mayo).

Albania

Albina y Familja Kelmendi representarán a Albania interpretando Duje.

Suecia

Loreen interpretará Tatto para Suecia.

Finlandia

Käärijä interpretará Cha Cha Cha.

Ucrania

Tvorchi cantará Heart of Steel.

Noruega

Alessandra interpretará Queen of Kings.

Reino Unido

Mae Muller cantará I Wrote a Song.

España

Blanca Paloma interpretará EAEA.

República Checa

Vesna cantarán My Sister's Crown.

Austria

Teya & Salena cantarán Who The Hell Is Edgar?.

Israel

Noa Kirell interpreta Unircorn.

Georgia

Iru cantará Echo.

Francia

La Zarra interpreta Èvidenmment.

Armenia

Brunette interpreta Future Lover.

Italia

Marco Mengoni cantará Due Vite.

Suiza

Remo Forrer interpreta Watergun.

Serbia

Luke Black cantará Samo mi se spava.

Croacia

Let 3 interpretan Mama ŠČ!.

Moldavia

Pasha Parfeny canta Soarele și Luna.

Australia

Voyager interpreta Promise.

Holanda

Mia Nicolai & Dion Cooper cantarán Burning Daylight.

Alemania

Lord Of The Lost interpretan Blood & Glitter.

Islandia

Diljá canta Power.

Acerbaiyán

TuralTuranX interpretan Tell Me More.

Estonia

Alika interpreta Bridges.

Irlanda

Wild Youth canta We Are One.

Polonia

Blanka interpreta Solo.

Portugal

Mimicat canta Ai Coração.

Chipre

Andrew Lambrou canta Break a Broken Heart.

Grecia

Victor Vernicos canta What They Say.

Eslovenia

Joker Out canta Carpe Diem.

Dinamarca

Reiley canta Breaking My Heart.

Malta

The Busker interpreta Dance (Our Own Party).

Lituania

Monika Linkytė interpreta Stay.

Letonia

Sudden Lights canta Aijā.

San Marino

Piqued Jacks canta Like An Animal.

Bélgica

Gustaph canta Because of You.

Romania

Theodor Andrei canta D.G.T. (Off and On).