Qué hacía Belén Aguilera antes de ser cantante

Belén Aguilera se dio a conocer en 2014, con su piano y subiendo covers en redes sociales, comenzó a hacerse conocida y encontró un hueco en la industria musical española.

Con su nombre artístico The girl and the piano consiguió hacerse viral y, desde entonces, no ha parado de sumar éxitos a su carrera.

Ella empezó estudiando solfeo de manera autodidacta, aunque apredió a tocar el piano de oído, simplemente escuchando o viendo cómo otras personas lo hacían.

En 2016 recibió la llamada del programa de televisiónLa Voz, en el que consiguió deslumbrar por su versatilidad y su personal voz.

Su paso por 'Operación Triunfo'

En 2017, junto a su amigo y compañero del antiguo talent show Raoul Vázquez, decidió presentarse al casting de Operación Triunfo 2017, aunque finalmente fue solo el autor de Nunca imaginaría quien consiguió entrar al programa.

Belén se quedó a las puertas de la Academia más conocida de la televisión, pero sí consiguió ser la telonera de la gira en OT 2017 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Con la finalización del programa se dio la primera colaboración de la cantante con su amigo de la industria, Raoul, lanzando Tus Monstruos, el primer éxito de la catalana en el panorama musical.

Desde entonces ha ido posicionándose a la altura de artistas como Edurne,Lola Índigo, Hens o Walls, con los que colaboró.

La carrera musical de Belén Aguilera

Su música, estética, puestas en escenas y mensajes sociales, la han llevado a posicionarse como una de las divas del pop de España.

"El camino que he hecho hasta ahora me ha permitido tener todas esas herramientas y pasar de lo completamente orgánico, del sonido más desnudo y real, desde mis cuerdas vocales hasta las cuerdas del piano, a un sonido completamente distorsionado. Ahora, teniendo ese amplio abanico, lo quiero juntar, crear otro sonido que comprenda todo lo anterior", comentaba la artista en una entrevista.

Su colaboración conLola Índigo, La Tirita, llevó a la catalana al primer plano de la industria musical, con su featuring se fue colando como una de las estrellas del pop español.

Lo que podemos afirmar es que Belén se ha convertido en toda una referente en la industria musical. "Mi música me la tomo como reflejo del estado en el que estoy en cada momento", ha declarado la artista en alguna entrevista.