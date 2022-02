Qué significa ‘Duocentomila ore’, la canción que Ana Mena defiende en el Festival de San Remo

Cumplir los sueños más profundos de nuestra infancia es una poderosa motivación. Eso es lo que está haciendo Ana Mena al participar en el Festival de San Remo, el certamen que se celebra estos días en Italia para elegir a su representante en Eurovisión 2022.

Ana Mena defiende su tema Duocentomila ore, una canción que firma con Zef, Federica Abbate y Rocco Hunt y en la que combina sonidos latinos con un estilo más clásico y folclórico.

Según ha explicado la artista española, se trata de una canción muy especial que habla de un amor fugaz, que se esfuma rápidamente sin dejar rastro. Ana Mena ha declarado que el resultado de este tema se ha obtenido mediante el contraste de un fondo musical y sensual, y una melodía melancólica. "Si fuera un color, probablemente sería un rojo intenso", contó la artista.

Un tema que habla sobre el desamor

La canción arranca en primera persona con una doble confesión. Ana Mena no quiere dar por perdido ese amor que se esfuma: "Te esperaré cenando sola / en medio del humo de mil palabras / y de canciones que no tienen edad, El sabor de tu piel no se esfuma / pero somos demasiado buenos para continuar y hacernos daño" . Y continúa diciendo que enamorarse no era su intención: "Yo no buscaba un chico en la calle / pero entonces llegaste tú con una de tus mentiras".

Para el estribillo, Ana Mena reserva los momentos de dudas que en ocasiones surgen cuando estamos inmersos en una relación de amor: "Cuando llega la noche / me ama, no me ama, una flor / America latina, una Cuba libre, amor. Cuando llega la noche / doscientas mil horas. Nos amamos una hora antes / y luego déjate llevar".

Tras esta parte deja la primera persona y cuenta la decisión de la protagonista de la canción tras ver cómo su amor se desvanece: "Fue otra tarde en la que ella se fue después de una desesperada espera, con el aire frio de un día para olvidar".

La letra en italiano de 'Duocentomila ore'

Sola io ti aspetterò1

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

Io che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un'altra bugia

Quando la notte arriva

M'ama non m'ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un'ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un'altra sera

Che se n'è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l'aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un'ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un'ora prima

E dopo lasciarsi andar

Ana Mena, sin suerte en San Remo

Ana Mena presentó la canción en la primera serata del Festival de San Remo, en el que no obtuvo un buen resultado. La malagueña quedó en el último puesto en la primera semifinal, en la que competían 12 participantes, y tras la segunda semifinal, con 13 artistas, ha quedado en el lugar 25 de la clasificación general.

Por ahora solo ha valorado el jurado profesional, este jueves el turno del televoto y el jurado demoscópico que examinan a los 25 participantes en la tercera serata del festival.

Pase lo que pase en esta tercera serata, Ana Mena sigue su participación en el festival hasta el sábado 5 de febrero.

La cuarta serata se desarrollará el viernes 4 de febrero, donde los 25 aspirantes a ganar el festival de San Remo vuelven a tener un vis a vis. Los concursantes deberán versionar una canción clásica de la música italiana de los años 60, 70, 80 y 90. Ana Mena ha decidido hacer un popurri pero no ha dado pistas de qué temas incluirá. ¿Y quiénes votarán en esta fase? Los puntos vendrán de la prensa, el jurado demoscópico, y el televoto.

El sábado 5 será la gran final de San Remo. En esta quinta serata, todos los aspirantes volverán a actuar y recibirán las valoraciones del televoto, que se ponderará junto a las votaciones anteriores. Los tres mejores en la clasificación general se enfrentarán a una última votación de donde solo uno de ellos se proclamará como ganador final.