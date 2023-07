Por qué Tini canta 'Corazón partío' de Alejandro Sanz en sus conciertos: el origen de su amistad

Tini se encuentra en plena promoción en España con su gira TINI Tour. La artista argentina dio el pistoletazo de salida en A Coruña a finales de junio y durante los próximos meses está previsto que se recorra las principales ciudades de nuestro país para interpretar en directo sus canciones más populares.

No se queda solo aquí, sino que en todos sus shows ha cantado una versión de Corazón partío, el conocido tema deAlejandro Sanz.

En uno de sus últimos conciertos, el artista madrileño quiso tener un bonito gesto con Tini y le mandó un video en el que le decía lo mucho que la admiraba por cantar uno de sus temas. "Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho", fueron las palabras que le dedicó.

El origen de la amistad de Tini y Alejandro Sanz

Ahora bien, son muchos los fans de Tini y Alejandro Sanz que se preguntan de qué se conocen ambos y cómo han llegado a tener una relación tan bonita.

El origen de su amistad está en 2019 cuando se rodó la temporada de La Vozen la que él era coach y la argentina su asesora.

Ella ya había demostrado anteriormente que era fan del madrileño y en 2017 lanzó una cover junto a Agustín Bernasconi de la canción Desde cuando.

La colaboración de Tini y Alejandro Sanz

Pero sin duda su relación se afianzó en 2020 cuando ambos lanzaron su colaboración Un beso en Madrid. "Durante el programa le mandé al WhatsApp la canción para ver si le gustaba", explicó ella y él respondió: "Cuando la escuché no dudé en colaborar con ella. Me encantó. Le dije que me dejase unos días trabajar con ella y ha sido una canción muy particular que ha tenido una gran acogida".

Y poco a poco, la relación entre Tini y Alejandro Sanz ha llegado al nivel que todos conocemos ahora mismo. No es extraño que ella ha decidido versionar uno de sus temas en su gira por España.