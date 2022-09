¿Qué une 'Gangsta's Paradise' de Coolio con 'Pastime Paradise' de Stevie Wonder?

El mundo del rap ha sufrido una gran pérdida tras el fallecimiento de Coolio, uno de los grandes impulsores de este género en la década de los 80.

El artista de 59 ha fallecido en Los Ángeles en casa de un amigo debido a un paro cardíaco en una fecha muy significativa para su carrera. Ese mismo día en 1976, Steve Wonder lanzó su álbum Songs in the Key of Life, que incluía el tema Pastime Paradise.

Coolio conocía la canción porque su madre era una gran admiradora de Stevie Wonder. Pero no fue hasta que el cantante y productor Larry Sanders (L.V.) le envió una demo en la que había incluido la melodía de Pastime Paradise en un tema que acababan de componer juntos cuando el rapero lo vio todo claro.

"Realmente se trata de la vida, porque también vives en el paraíso de un gángster. Mira, tu negocio no está realmente controlado, y en un "paraíso de gángsters" es cuando estás siendo controlado. Cuando lo estaba escribiendo, L.V. cantando la canción, entré y dije, 'maldita sea, realmente me gustaría esta canción", explicó sobre su composición en una entrevista para Rolling Stone.

En ese momento, Coolio y L.V. le pidieron permiso a Stevie Wonder para poder samplear su canción. Sin embargo, el músico de Michigan no quería que una de sus canciones estuvieran vinculadas a un tema de gángsters.

Afortunadamente, Coolio y su mujer consiguieron convencer a Stevie Wonder de que la canción no tendría un mensaje grosero y le ofreció el 95% de los derechos.

De esta manera, en 1995 se publicó Gangsta's Paradise, que se convirtió en un hit mundial gracias a ser el tema central de la película Mentes Peligrosas, y Coolio y L.V. rindieron homenaje públicamente a Wonder invitándolo a cantar con ellos el tema en los premios Billboard de ese mismo año. Un año más tarde, el tema ganó el Grammy a Mejor Interpretación de rap.