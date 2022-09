Gangsta's Paradise es el tema principal de la banda sonora de la película Mentes peligrosas (1995) y para su protagonista, Michelle Pfeiffer, es también "la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito".

Así lo ha escrito la actriz en Instagram en un bonito mensaje que ha dedicado al rapero Coolio, autor de la canción, cuya repentina muerte este miércoles la ha dejado "con el corazón roto".

Michelle Pfeiffer, protagonista también del videoclip de la canción, le ha dedicado un bonito homenaje a su compañero, que ganó con esta canción un Grammy a la Mejor interpretación de rap por esta canción. En él, recuerda cómo fue trabajar con Coolio.

"Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento del talentoso artista Coolio. Una vida truncada demasiado pronto. Como algunos recordaréis tuve la suerte de trabajar con él en Mentes Peligrosas en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Lo recuerdo siendo nada más que amable. 30 años después todavía me dan escalofríos cuando escucho la canción. Enviando amor y luz a su familia ❤️".

Puedes ver aquí el videoclip de 'Gangsta's Paradise'

Gangsta's Paradise, que cantan Coolio y el rapero L.V., usa como base la canción Pastime Paradise de Stevie Wonder. El tema está incluido en el tercer álbum de Coolio, también llamado Gangsta's Paradise, y el álbum debut de L.V., I Am L.V., aunque en esta versión no participó Coolio.

El videoclip lo dirige Antoine Fuqua y cuenta con Michelle Pfeiffer, que hace el mismo papel que en la película Mentes peligrosas. El video ganó los premios al Mejor video de hip-hop y al Mejor video de una película en los MTV Video Music Awards de 1996.