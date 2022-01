¿Quién es Javiera Mena? Conoce a la cantante chilena que defiende que su activismo es ser lesbiana

Javiera Mena es una cantante chilena de 38 años que cruzó el charco en 2020 y se asentó en Madrid poco antes de que comenzase la crisis del coronavirus. Vino por una cuestión de seguridad y ahora está dispuesta a ser la representante española en Eurovisión 2022. Para eso compite en la segunda semifinal del Benidorm Fest con Culpa, "una invitación a liberarse de la culpa y encontrar tu yo auténtico", dice sobre su canción.

Su segunda vez en España

Nacida en 1983 en Santiago de Chile, Javiera Mena atraviesa su segunda etapa como residente española. En 2011 estuvo tres meses viviendo aquí para potenciar su carrera, ahora lo ha hecho por otros motivos.

"Tiene que ver con sentirme segura también, en Chile o Latinoamérica salir sola a las 23 horas es peligroso y aquí no. Me siento tranquila", reconocía ella misma en una entrevista reciente. "El año pasado en Chile mataron a una mujer por ser lesbiana, lamentablemente sigue habiendo estos episodios".

Que viva en Madrid también tiene que ver con su pareja. Eso lo contó en julio de 2020, poco después de instalarse en la capital. "[Vivir en Madrid] es una idea que me apeteció desde la primera vez que vine. Luego, se fueron dando las cosas: resultó que mi pareja vive en Madrid y que mi música era bien recibida aquí. Me gusta que puedo andar sola por la calle de noche. Eso para una mujer latinoamericana es muy importante", explicaba en El Mundo.

"Ser lesbiana es ser feminista"

Defensora del feminismo y de los derechos del colectivo LGTBIQ+, Javiera Mena se ha convertido en todo un icono para las mujeres y su movimiento. La chilena siempre ha mostrado abiertamente su orientación sexual. "Nunca me sentí encerrada en el closet así que cuando me preguntaron por mi orientación sexual en una entrevista, lo expresé de manera natural, sin ser consciente de que esto ayudaría un poco a la sociedad, sobre todo a la latina. La verdad es que no imaginaba que se iba a transformar en algo tan trascendental, pero me gustó, me hizo sentir pionera", contaba en julia de 2020 la artista.

Javiera Mena es consciente de que hablar abiertamente es una reivindicación política poderosa y por eso quiere visibilizar su lesbianismo. "Para mí todo arte es político y en mi caso ser una mujer lesbiana y una mujer auténtica ha sido mi manera de hacer activismo. Me incliné en otra dirección y desde lo artístico he tratado de evidenciar los prejuicios alrededor de las mujeres lesbianas (...) Con mi música quiero mostrar que aquí estamos y nuestro amor es tan válido como cualquiera. Admiro a mis amigas activistas, pero yo me incliné por otra manera de hacerlo, y tienen todo mi apoyo", contó en Shock.

"Ser lesbiana es ser feminista innata", asegura la cantante, consciente de que no lo tienen tan fácil como los gais. "Al final no deja de ser una mujer que prefiere a otra mujer, y tal y como está armada la sociedad, es mucho más invisible. Pero yo noto que aquí en España están cambiando las cosas mucho", contaba en una entrevista en 2018.

Para aportar su granito de arena en la lucha por la igualdad, intenta "trabajar con mujeres y darles la oportunidad a ellas, y eso también es muy feminista. Buscar la colaboración, de esos también va el feminismo".

Una amplia trayectoria profesional

Javiera Mena lleva en activo desde 2001. Empezó su carrera cuando tenía 19 años y ha movido por géneros variados como la electrónica, el pop y el indie, haciendo una mezcla entre estas distintas melodías para componer su música, inspirada principalmente por sonidos ochenteros y noventeros.

La cantante cuenta con cuatro álbumes de estudio: Esquemas Juveniles (2006), Mena (2010), Otra era (2014) y Espejo (2018). De 2018 en adelante ha seguido sacando nueva música y participando en festivales a lo largo y ancho de todo el territorio español.

Además de cantar, Mena es amante de los instrumentos. La artista toca la guitarra, el teclado, la flauta dulce, el bajo y el piano.

Los vicios de Javiera Mena

Javiera Mena habla abiertamente y confiesa abiertamente que su vicio es la comida.

"Mi vicio es el azúcar y el chocolate. Bueno, en realidad me gusta la marihuana, pero como no la tuve a mano, aprendí a convivir con la lucidez y me di a la comida. Hay que saber reconocer que el hombre es un animal vicioso", reconoció en una entrevista en Icon.