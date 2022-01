¿Quién es Marta Sango? De exconcursante de 'OT' a actriz y aspirante a Eurovisión

Marta Sánchez Gómez, más conocida como Marta Sango, es una joven cantante, compositora y actriz malagueña que, con 18 años, saltó a la fama tras participar en OT 2018. Es que ganó Famous y en el que Alba Reche y Natalia Lacunza quedaron de segundas y terceras respectivamente. Sango fue séptima, por detrás de Miki Núñez.

Ahora, con 21 años, quiere ser la representante de España en Eurovisión 2022 y para ello presenta al Benidorm Fest la canción Sigues en mi mente, su tercer sencillo hasta la fecha.

Marta Sango, que también participó en el programa La mejor canción jamás cantada, quedando tercera, tiene dos sencillos más —Por ti (2019) y ¿Qué más quieres de mí? (2021)— y actualmente se encuentra trabajando en su primer álbum de estudio.

Su inspiración en la música

Marta es una chica clásica pero con mucha personalidad. Sus principales inspiraciones en la música son los sonidos ochentenos y el rey de pop Michael Jackson. Sango quedó prendada del intérprete de Thriller cuando su madre la llevó al cine a ver This is it. Después de ese día la música se convirtió en una de sus grandes pasiones.

La estética excéntrica de los años ochenta ha inspirado el estilo actual de Marta. La cantante ha expresado que se mueve entre sonidos mainstream e indie pop, pero considera que ponerse etiquetas le limita mucho a nivel creativo. Aun así podemos ver en ella un estilo marcado, llamativo y diferente.

Su faceta como actriz

El paso por OT le dio Marta Sango su primera oportunidad como actriz. Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) se pusieron en contacto con ella para que formase parte del musical La Llamada que llevan haciendo desde 2013. La artista no dudó en aceptar la oferta.

Marta encarna el papel de Susana Romero desde 2019 en los shows del musical La Llamada en el Teatro Lara de Madrid.

Además de la música, ha encontrado en la interpretación una de sus pasiones. Marta ha tenido un cameo en la serie Paquita Salas y le encantaría tener un papel en otra producción.

"Aora mismo estoy muy abierta a cualquier tipo de proyecto interpretativo porque ya llevo un año en La llamada ya me siento segura, ya siento que me gusta muchísimo interpretar y me gustaría. Ahora, también te digo, no sé de dónde voy a sacar el tiempo porque estoy estudiando, trabajando en La llamada, estoy haciendo música, me quiero apuntar también a 20.000 clases de 20.000 cosas… No paro", contó en cmmedia.es.