Quién es Kapo, el artista colombiano que está triunfando con 'Ohnana' y 'Uwaie'

Se llama Juan David Loaiza Sepúlveda, pero es más conocido como Kapo. Lleva varios años de carrera y este junio de 2024 se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a su single Ohnana, que acumula más de 63 millones de visualizaciones en YouTube.

Las cifras de su éxito más reciente, Uwaie, que el colombiano ha publicado el 16 de agosto de 2024, también prueban que se encuentra en la cresta de la ola, pues el videoclip oficial del sencillo lleva en YouTube más de 11 millones de reproducciones.

¿Qué sabemos sobre él y cómo ha sido su camino al estrellato mundial?

Inicios humildes

Kapo pasó su infancia en un pequeño pueblo de Colombia llamado El Cabuyal. Criado principalmente por su madre y con dos hermanas, todos los veranos se iba a Bogotá para trabajar en la gasolinera de su cuñado. Ya allí mostró gran interés por la música, pues siempre que podía se metía en las cabinas de los camiones a cantar con sus conductores canciones populares colombianas.

Con 17 años se fue a vivir a Bogotá para estudiar Comunicación Social y, mientras, se ganaba la vida trabajando en discotecas. Según cuenta el artista en una entrevista con el diario El Tiempo, fue una época oscura para él, pero le sirvió para percatarse de que quería dedicarse a la música: "Empecé a avanzar, estudié Comunicación Social y me frustré. Yo dije: 'No puedo entrevistar al número uno, yo tengo que ser el número uno al que estén entrevistando'".

Corista de un grande

A pesar de que su época en Bogotá tuviese una parte oscura, también le sirvió para establecer contactos. Así, el artista colombiano consiguió conocer a Mr Saik y trabajar como su corista en Panamá.

Una gorra, clave del despegue de su carrera

Tras unos años haciendo música, a Kapo le llegó su gran oportunidad, aunque para ello se la tuvo que jugar bastante: "Saqué un vídeo con la gorra de La Industria Inc. y dije: 'O me ven por bueno o me demandan por el uso de la marca, pero seguro me ven'", cuenta el colombiano en la entrevista con el citado medio. En efecto, trabajo y suerte se combinaron para darle su gran oportunidad y recibió la llamada de Juan Diego Medina, jefe de esa discográfica.

Según cuenta el propio Kapo, al principio le costó asumir que lo había conseguido: "Cuando Juan Diego me llamó, no le creí, pensé que me estaban haciendo una broma. Él me dijo que le gustaba lo que hacía. Cuando vi que La Industria Inc. me empezó a seguir, empecé a creerlo".

Su primer sencillo con la firma fue Vuela, una canción junto a Mati Gómez. Después vinieron otros como Algarete o Mañanita.

El origen de su nombre artístico

Resulta curioso que, a pesar de no haber contado con el apoyo de una figura paterna durante su infancia, Kapo haya cogido su nombre artístico de su padre, al que según cuenta llamaban "Capo": "Si él al menos no me dio el apellido, por lo menos me quedo con el sobrenombre", explica el colombiano en la entrevista con El Tiempo.

El artista también ha contado qué significa para él esta palabra: "Todos somos unos capos en lo que hacemos, somos unos cracks. Quería reflejar eso: ser los mejores en lo que hacemos. En nuestro lenguaje, pero esmerándonos siempre"

Su éxito en la actualidad

No cabe duda de que Kapo ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está y ha obtenido su merecida recompensa. El pasado 7 de junio de 2024 publicó su single Ohnana, con el que se ha convertido en todo un fenómeno internacional: lleva más de 63 millones de visualizaciones en YouTube y se ha posicionado tercero en la lista de los 100 vídeos musicales más populares en España.

La canción, que nace de un punto de inflexión que vivió el artista tras una mala época, pretende ser un mensaje de esperanza y tranquilidad. La letra habla de una relación que ya terminó y los recuerdos bonitos que le vienen a la mente, pero no en un tono de lamento ni reproche, sino en un tono optimista y calmado que transmite que siempre se puede seguir adelante.

Después de Ohnana, el cantante ha seguido publicando canciones. Así, el pasado 16 de agosto de 2024 lanzaba Uwaie, que ya lleva más de 11 millones de visualizaciones.

Su lado más personal

Aunque no lo muestre en sus redes sociales, el artista tiene pareja desde hace un tiempo. Tal y como confirmó a varios medios de comunicación, está saliendo con la creadora de contenido colombiana Carolina Pico, quien hace contenidos especializados en salud y belleza.

Parece que la influencer tampoco es muy de pregonar su relación en redes, pero sí ha mostrado en varias ocasiones su apoyo incondicional a los proyectos de su novio. Por ejemplo, publicó en su perfil el vídeo donde Kapo anunciaba la publicación de Uwaie.