¿Quién da los puntos de España en Eurovisión y desde dónde?

Dispuesta a demostrar que el tropiezo con el inglés le puede pasar a cualquiera, Nieves Álvarez repite en 2021 como la portavoz del jurado profesional —que puntúa las actuaciones del Festival de Eurovisión— después de convertirse en meme en Eurovisión 2019 por su lapsus con el idioma.

Aún sin desvelar desde qué punto de la geografía española se conectará en directo con toda Europa, lo que sí sabemos es que Nieves Álvarez será quien entregue los puntos de la delegación española por cuarto año consecutivo. Así lo ha confirmado la cadena pública que ha guardado en secreto el nombre de la modelo y presentadora hasta el último momento.

Esta es la cuarta vez que Nieves Álvarez ejerce de portavoz —que se estrenó en este papel en 2017 con la participación de Manel Navarro—, antes lo hicieron otros rostros habituales de la cadena pública como Jota Abril, Lara Siscar, Carolina Casado, Inés Paz, Elena S. Sánchez, Ainhoa Arbizu o Sonia Ferrer.

From Granada of La Alhambra...

En la última entrega del Festival de Eurovisión —que se celebró en 2019 puesto que en 2020 se canceló por la pandemia provocada por el virus del COVID19— Miki Núñez acudió representando a España y Nieves Álvarez tuvo un pequeño lapsus con el inglés durante su intervención en el certamen por el que acabó convirtiéndose en una de las protagonistas inesperadas de la noche. Su tropiezo con el idioma hizo que su participación se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

Puede que los 250 millones de espectadores que siguen el Festival de Eurovisión en todo el mundo alteraran el aplomo habitual de la presentadora que acabó liándose con el inglés al inicio de su intervención. "Buenas noches, Tel Aviv. Good evening, Europe from... The... From Granada of la Alhambra”. El pequeño error en la formulación de la frase no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en el centro de todas las críticas de la gran final de Eurovisión 2019.

Nieves Álvarez, que había demostrado en años anteriores su buen dominio del inglés, tenía en esta ocasión un pequeño lapsus que dio pie a más de un comentario negativo en internet y que, a día de hoy, se sigue recordando con humor.

Desde dónde se dan los puntos de España

Aunque la cadena pública confirmó poco antes de la gran final el nombre de la portavoz que será la encargada de dar los puntos del jurado profesional de la delegación española, lo que no ha hecho ha sido desvelar el lugar desde el que realizará esa conexión con el resto de Europa, por lo que será una sorpresa para todos durante el directo de la gala.

En años anteriores, Nieves Álvarez ha realizado su labor desde La Alhambra de Granada (2019), el Palacio Real de Madrid (2018) y la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.

El lugar más escogido a lo largo de los años por la cadena pública para esta conexión con el portavoz de España ha sido el Palacio Real de Madrid, desde donde se ha conectado hasta en 13 ocasiones —10 de ellas consecutivas entre 2006 y 2016—.

Otros lugares escogidos para este momento han sido la Puerta de Alcalá (2003), Torrespaña (2000-2002), el Monumento a Cervantes (2005) o Azca (1996), todos lugares situados en la capital de España.