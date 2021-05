Este será el resultado de España y Blas Cantó en Eurovisión, según los pronósticos

¡Ha llegado el gran día! Por fin, Blas Cantó se subirá al escenario del Ahoy Arena de Róterdam después de que hace un año el de ausencia del festival de Eurovisión. El certamen programado para 2020 fue cancelado por la pandemia y finalmente se ha podido celebrar en Países Bajos en 2021 con estrictas medidas de seguridad.

A la espera de la gran final de este sábado 22 de mayo, se han celebrado las dos semifinales —que han tenido lugar el 18 y 20 de mayo—, en la que los clasificados se han unido a los países del Big Five —Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania—para luchar por el triunfo.

En la final, 26 países se enfrentan por hacerse con el codiciado micrófono de cristal —el galardón que recibe el ganador del festival de Eurovisión— y ya podemos hacernos una idea de quién va a ganar y en qué posición va a quedar España gracias a los pronósticos elaborados por las casas de apuestas.

Según los datos que se extraen de las estadísticas que publican las apuestas y la opinión de los expertos, los países que optan a la victoria en la final de Eurovisión son: Italia, Francia y Malta. Por su parte, España no solo no está entre los países con opciones, sino que queda relegado al último lugar.

España quedará última

En los últimos años, las casas de apuestas se han acercado mucho al resultado final de la competición eurovisiva, es por eso que son muchos los que se han lanzado a consultar los datos que ofrecen estas estadísticas para conocer de antemano en qué posición podría quedar España en el certamen.

Por desgracia, los pronósticos no sitúan en muy buen lugar a la delegación española. Blas Cantó acude al certamen con la balada Voy a quedarme, una canción con la que el murciano hace alarde de su innegable destreza vocal, pero con la que no ha conseguido convencer a Europa.

Tras su actuación como invitado en la segunda semifinal y los últimos ensayos previos a la gran final, las casas de apuestas estiman que España no tiene opciones para hacerse con el triunfo y quedaría clasificado en la última posición de la clasificación general, convirtiéndose el país menos votado de la final del Festival de Eurovisión repitiendo la misma posición que obtuvo Manel Navarro en 2018 con Do it for your lover o Lydia en 1999 con su canción No quiero Escuchar.

Italia, favorita para ganar Eurovisión

Los pronósticos señalan al grupo Maneskin con su canción Zitti e buoni como el posible ganador de Eurovisión 2021. Así lo predicen 18 casas de apuestas que estiman que los italianos tienen un 24% de posibilidades de hacerse con el triunfo en la gran final.

El grupo se dio a conocer en 2017 durante su participación en Factor X Italia, donde quedaron en segunda posición. En marzo se hicieron con la victoria del Festival de San Remo, el concurso mediante el que el país italiano elige a su candidato para Eurovisión. Ahora, los italianos podrían sumar una nueva victoria si los pronósticos se cumplen.

Maneskin podría entregar a Italia su tercera victoria en el Festival de Eurovisión. El país italiano solo ha ganado en dos ocasiones: la primera en 1964 con la canción Non ho l'etaà y la segunda en 1990 con el tema Insieme: 1992. De cumplirse el pronóstico, sería la primera victoria de un país del Big Five en más de una década. Alemania fue el último país de los cinco en hacerse con el triunfo en 2010 gracias al Satellite de Lena.