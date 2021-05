Blas Cantó: de Auryn a Eurovisión gracias a su talento e incansable esfuerzo

Tenía solo ocho años cuando se subió por primera vez a un escenario, su hábitat natural. El cantante ha demostrado a lo largo de su carrera que le sobran tablas y destreza para desenvolverse ante el público y las cámaras, que lo llevan enfocando desde que era solo un niño.

Estrella infantil

En el año 2000, con ocho años, el artista ganaba la clasificación de la región de Murcia en los Premios Veo Veo del concurso de Teresa Arrabal, un primer puesto que repitió en el 2002 en la final nacional y que le llevó a participar en la edición internacional un año después, donde consiguió el tercer puesto para España. Interpretó Si tú no estás aquí, de Rosanna.

Más tarde, probó suerte en la clasificación para EuroJunior de 2004, donde consiguió el segundo puesto. María Isabel y su Antes Muerta que Sencilla fueron los ganadores que representarían a España ese año en el festival, certamen que finalmente ganaron.

Su salto a la fama con Auryn

Corría el año 2009 cuando una boyband llamada Auryn irrumpía en las radios y las revistas juveniles para convertirse en pequeños ídolos de masas para los adolescentes.

Daniel Fernández, David Lafuente, Álvaro Gango y Carlos Marco lo acompañaron en esta etapa, que recuerda con mucho cariño. De hecho, hace poco el cantante nos confesaba que uno de sus recuerdos más bonitos con la banda tiene mucho que ver con Europa FM, que fue la primera radio nacional que puso una de sus canciones. "Para mí es un recuerdo imborrable que tendré siempre en mi corazón", decía a Europa FM.

La banda publicó dos discos de estudio, Endless Road, 7058 (2011), Anti-Heroes (2013), Circus Avenue (2014) y Ghost Town (2015). También hicieron colaboraciones con artistas como Anastasia, Vanesa Martin, Merche, Soraya o Sweet California.

Fue en el año 2016 cuando los cinco integrantes anunciaban su separación en un comunicado. "El camino de la vida nunca es una única línea recta. Hay bifurcaciones, nuevos trayectos y áreas de descanso que hay que tomar si queremos seguir evolucionando. Por este motivo hemos decidido hacer una pausa en el camino", decían en aquel momento, cuando no descartaban un regreso que de momento no se ha producido.

Historia de una estrella sin nombre

A partir de ahí Blas Cantó comienza una carrera en solitario que ha sacado adelante a base de esfuerzo, talento y dedicación. El cantante demostró sus habilidades para la imitación en la quinta edición de Tu Cara Me Suena, programa que ganó en marzo de 2017.

El mismo día que se coronaba como ganador salía a la luz su primer single en solitario, In Your Bed, uno de los seis temas en inglés que se incluyen en su primer álbum, Complicado (2018). De hecho, dejar el inglés para pasarse al castellano en sus temas era algo con lo que el artista no contaba pero que llevó a cabo gracias a la brutal acogida de El No soy Yo, otro de los singles principales de este primer disco en solitario.

El cantante fue elegido como representante de España en Eurovisión en 2019, donde interpretaría el tema Universo en la edición de 2020. La pandemia de coronavirus obligó a la cancelación del evento pero su candidatura se ha mantenido intacta hasta ahora. "Hemos tenido que hacer todo de nuevo, es una manera de renovar energías. Incluso hay países que no están renovando artistas", explicaba en una entrevista en yu No te pierdas nada.

Precisamente en 2020 fue cuando el cantante publicaba su biografía, Historia de una estrella sin nombre, un libro muy personal en el que abre de par en par las puertas de su intimidad y se lanza a hablar de la fama y todos los problemas que llegan con ella: inseguridades, falsas expectativas, etc. "Escribiendo este libro me he dado cuenta de que tengo que dejar de ser políticamente correcto", decía durante la promoción.

2020: Su año más difícil y la música, su refugio

El pasado 2020 no fue un año fácil para nadie, pero para Blas Cantó ha sido especialmente duro por dos grandes pérdidas familiares.

"2020 a mí me ha hecho mucho daño a nivel personal. He perdido a mi padre, he perdido a mi abuela, y todo lo que ya sabéis que implica la pandemia. Pero es importante saber que para mí la música ha sido un refugio y que lo va a seguir siendo para tanta gente que tiene momentos de soledad, tiene momento de despedidas angustiosas... Y tener la oportunidad de hacer música para que esa gente se sienta identificada y aliviar su alma, para mí eso es un regalo, es un premio que conservaré para siempre. Porque al final mis heridas han hecho sanar otras", confesaba el artista a Europa FM.

Blas Cantó ya está en Rotterdam y este sábado se subirá al escenario para defender Voy a Quedarme, un tema que ha escrito en homenaje a su abuela, fallecida el año pasado.

Ajeno a las críticas eurovisivas y centrado en su candidatura

Participar en un certamen como Eurovisión supone una ventana abierta de par en par para que toda Europa te conozca, pero también hay muchos detractores que aunque ni siquiera siguen el festival, se dedican a echar por tierra el trabajo de los candidatos a base de críticas.

Sin embargo, Blas Cantó tiene el suficiente bagaje profesional para saber distinguir las oportunidades y sin duda Eurovisión es una de las grandes, aunque también conlleve ciertos riesgos. "Es mucha presión, por comentarios, por mí mismo... Eurovision nunca está de más, si te va bien Eurovisión solo suma y si te va mal no pasa nada", decía en yu No te pierdas nada.

"Estoy más fuerte que nunca, entendiendo que las redes sociales no son la realidad del día a día. No salgo mucho pero por la calle la gente me para, me habla de las canciones, me piden fotos aunque saben que no se pueden acercar porque estamos en pandemia... Pero se les ve la ilusión en los ojos de que seas tú el que vas a Eurovisión. Una red social no representa el gran público", explicaba sobre esta 'macroexposición' a Europa FM.