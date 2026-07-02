¿Quiénes son los nuevos teloneros de la gira de La Oreja de Van Gogh?

La gira de regreso a los escenarios que está llevando a cabo La Oreja de Van Gogh con Tantas Cosas que Contar Tour está regalando una mirada de nostalgia a todos los fans del grupo donostiarra.

Conciertos llenos de conexión entre sus miembros y sus fans, que cantan a coro cada uno de los versos de canciones como Rosas, Puedes contar conmigo o Deseos de cosas imposibles.

Una oportunidad excepcional para recuperar los éxitos de que convirtieron a la formación en la de las bandas favoritas de los años 2000 y que, también, está resultando ideal para conocer a nuevos talentos del pop nacional.

De cara a sus conciertos en Valencia, A Coruña y Madrid, La Oreja de Van Gogh ha decidido contar con nuevos artistas para calentar a su público de cara al directo como teloneros: Enol y Veintiuno.

Enol

El asturiano Enol se ha convertido en uno de los representantes de la nueva ola pop, quien tuvo el atrevimiento de dejar sus estudios de Derecho para apostarlo todo por la música.

Tutto Passa, Una casa con jardín o su último lanzamiento, Un toro enamorado, son algunas de las canciones que podrán escuchar los asistentes a los conciertos de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena de Valencia los próximos 4 y 5 de septiembre o quienes acudan a Coliseum de A Coruña el 11 o 12 de septiembre.

Veintiuno

En el caso de Veintiuno, la banda de Toledo liderada por Diego Arroyo, el vínculo con el grupo vasco ha quedado reflejado en varias ocasiones, como el reciente post en Instagram del vocalista homenajeando a Amaia Montero.

Una previa que llevarán a cabo en sus conciertos de Madrid de los próximos 22 y 23 de septiembre en el Movistar Arena, repitiendo así la gesta que llevaron a cabo en el concierto de La Oreja de Van Gogh en Bilbao, donde también telonearon a la banda.