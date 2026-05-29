Los mejores vídeos del concierto de La Oreja de Van Gogh en Madrid: de '20 de enero' a 'Rosas'

La Oreja de Van Gogh en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

La Oreja de Van Gogh en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

La Oreja de Van Gogh está generando una expectación máxima con su primera gira tras el regreso de Amaia Montero al grupo. Ahora, la cantante ha vuelto a actuar en el Movistar Arena de Madrid junto a sus compañeros: Xabi San Martín (teclado y coros), Álvaro Fuentes (bajo y coros), Haritz Garde (batería) e Imanol Goikoetxea (guitarra y coros), que sustituye a Pablo Benegas en esta gira.

"No tenéis ni idea de las veces que hemos soñado con este instante", ha dicho Amaia Montero al inicio del show. "La historia de La Oreja de Van Gogh no se explica sin Madrid. Qué regalo tan maravilloso es estar aquí con todos vosotros una noche más. Pero una noche más muy especial, porque ha pasado mucho tiempo. Es como una vuelta a casa. Y por eso esta noche lo vamos a pasar increíble", ha añadido.

A continuación, recopilamos los mejores vídeos del concierto de este jueves 28 de mayo:

La tercera vez de 'El último vals'

Amaia Montero solo interpreta dos canciones de la etapa con Leire Martínez en esta gira, y la primera de ellas es El último vals. Esta ha sido la tercera vez en la historia que la de Irún ha cantado este tema, y lo ha hecho con su inconfundible voz.

La Oreja de Van Gogh en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

'Tan guapa' entre Amaia Montero y Xabi San Martín

Uno de los momentos más íntimos del concierto es la actuación de Amaia Montero y Xabi San Martín cantando Tan guapa, la canción que el músico habría escrito sobre la intérprete y que vio la luz durante los años de Leire Martínez. Ambos han cantado sentados al piano, y al terminar se han fundido en un bonito abrazo.

'Rosas' a dúo con todo el Movistar Arena

Por supuesto, Rosas es una de las canciones más esperadas de los conciertos de La Oreja de Van Gogh, y por eso no llega hasta la última parte del show. En este tema, el grupo proyecta imágenes del público en la pantalla y deja que los fans canten el estribillo a capela.

La Oreja de Van Gogh en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

El ambientazo con 'Cuídate'

La euforia por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es total. El ambiente del primer concierto en Madrid ha sido abrumador con el público coreando una y otra vez el nombre de la artista y saltando con los brazos en alto durante los estribillos de los grandes éxitos, como es el caso de Cuídate.

La Oreja de Van Gogh en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

El final con 'Puedes contar conmigo'

Esta primera cita de La Oreja de Van Gogh en la capital ha terminado con Puedes contar conmigo, donde Amaia Montero ha animado al público para despedirse por todo lo alto. Al terminar, los cinco músicos han ejecutado las habituales reverencias mientras recogían algunos regalos de los fans en la pista.

La Oreja de Van Gogh en Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Esta hora y 50 minutos ya forma parte de la historia de La Oreja de Van Gogh. ¿Qué cosas quedan aún por contar?