La Oreja de Van Gogh añade otro cambio a su setlist en el segundo concierto en Murcia

Los conciertos de La Oreja de Van Gogh son una sorpresa desde que arrancó Tantas Cosas que Contar Tour. El sábado 9 de mayo dio el pistoletazo de salida en Bilbao la gira regreso de Amaia Montero y desde entonces el setlist de los conciertos no deja de cambiar.

La segunda noche en Bizkaia Arena del BEC supuso la eliminación de cuatro canciones —algunas volverían después al repertorio— y en su primera parada en Murcia, este sábado 13 de junio, los donostiarras decidieron añadir dos composiciones míticas a su repertorio, Nadie como tú y Dicen que dicen, y recuperar también un tema eliminado al principio de la gira.

Todos Estamos Bailando La Misma Canción volvió al setlist de La Oreja de Van Gogh en el concierto del 6 de junio en Albacete y continuó sonando el 13 de junio en Murcia. Sin embargo, parece que la banda no acaba de sentirse cómoda en el directo con esta canción y en el concierto del domingo 14 de junio optó por eliminarla de nuevo del repertorio.

La canción que estrenaron el 31 de diciembre de 2025 y que supone el único lanzamiento de La Oreja de Van Gogh desde el regreso de Amaia Montero no termina de encajar y va y viene del setlist como si se tratase de una canción itinerante.

En los ocho conciertos que ha dado La Oreja de Van Gogh desde que empezó la gira, el tema ha sonado solo en tres ocasiones y los fans ya dudan si volverá a escucharse en algún momento o si finalmente terminará por quedar fuera de guion.

Sábado, 9 de mayo - Bilbao

Sábado, 6 de junio - Albacete

Sábado, 13 de junio - Murcia

El setlist del concierto de LODVG el 14 de junio en Albacete

El tiempo será el que determine el futuro de esta canción. De momento, estas son las 21 canciones que sonaron en el último concierto (hasta la fecha) de La Oreja de Van Gogh.