¿Quiénes son los presentadores de Eurovisión 2022?

Arranca Eurovisión 2022. Este sábado 14 de mayo el pabellón Pala Alpitour de Turín (Italia) acoge la gran final del certamen musical europeo, al que España llega con la canción SloMo de Chanel.

Nuestro país tiene la plaza asegurada en la última fase, igual que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, por ser miembro del conocido Big Five. Los otros 35 participantes tienen que medirse en las semifinales, que se celebran los días 10 y 12 de mayo también en Turín.

Después de la victoria de Måneskin en Eurovisión 2021, la RAI anunció que Raffaella Carrà sería la presentadora del certamen, pero su fallecimiento el pasado verano obligó a cambiar de planes

Finalmente, los encargados de dirigir tanto las dos semifinales como la final de Eurovisión 2022 son los artistas Laura Pausini y Mika, junto al presentador de radio y televisión, Alessandro Cattelan, tal y como anunció la cuenta oficial de Twitter Eurovision Song Contest en el mes de febrero.

Laura Pausini, de cerca

Laura Pausini es sin duda la más conocido de los tres presentadores, al menos en España. La cantante comenzó cantando en el coro de la iglesia y con tan solo ocho años compuso su primera canción, Lasciami dormire, A los 13 grabó su primer disco, I sogni di Laura, con la ayuda de su padre, con quien cantaba en bares y restaurantes.

Finalmente, la artista italiana se dio a conocer en 1993 al ganar la sección de artistas recién llegados del 43ª edición del Festival de Música de San Remo, donde cantó La Solitudine, un tema que ella misma modificó para dedicárselo a su primer amor, Marco, el cual la dejó besando a otra chica delante de ella.

Desde entonces, la también productora de 47 años no ha parado de cosechar éxitos hasta convertirse en una artista internacional con gran presencia en España, donde ha llegado a formar parte del jurado de programas musicales como La Voz o Factor X. En 2021 ganó el Globo de Oro a Mejor canción por Io sì (Seen), la canción de la película La vida por delante por la que también estuvo nominada al Oscar pero no se lo llevó.

En lo personal, Pausini, a sus 47 años, ha vivido tres grandes historias de amor: la primera de ellas fue con su primer novio oficial, Alfredo Cerruti Jr., quien fue su mánager durante los primeros años de carrera y con quien estuvo saliendo casi diez años. “Un día fui a darle una sorpresa a casa y la sorpresa me la llevé yo”, dijo la cantante en una entrevista con Risto Mejide, donde admitió que encontró a su pareja con otra mujer. “Fue una ruptura durísima, en lo sentimental y en lo profesional. Un gran dolor que me desestabilizó completamente”.

En 2003, Laura se volvió a enamorar y comenzó una relación de dos con Gabriele Parisi, también su mánager. Sin embargo, en marzo de 2005, después de un concierto en París, la cantante conoció al amor de su vida, Paolo Carta (57), un productor artístico y guitarrista que actualmente forma parte de su banda. Tras varios años intentándolo, el 8 de febrero de 2013 fueron padres de su primera y única hija, Paola, formando una preciosa familia de tres que vive a caballo entre Miami y Roma, donde han formado su hogar.

Mika

Michael Holbrook Penniman Jr, más conocido como Mika, es un cantante y compositor de origen libanés. Con un año, el artista, que nació en Beirut en 1983, tuvo que huir con su familia de la capital libanesa dominada por la guerra y se trasladó primero en Chipre y luego en París. Ocho años después, cuando Mika tenía nueve años, se instalaron en Londres.

La carrera de Mika se inició después de grabar su primer EP, Dodgy Holiday. Su primer álbum de estudio Life in Cartoon Motion vendió más de 8 millones de copias alrededor del mundo y, entre sus mayores hits, destacan Grace Kelly, Lollipop, Relax o Love Today. Además, es un rostro habitual en la televisión italiana.

A pesar de ser muy reservado con su vida personal, el músico de 38 años declaró públicamente que era gay y está comprometido desde hace más de 7 años con su pareja Andy, un destacado creador de documentales y camarógrafo que conoció en 2007 cuando hizo trabajos para el cantante en su gira de ese año.

Alessandro Cattelan

El presentador de radio y televisión Alessandro Cattelan es conocido por trabajar durante años para MTV. Asimismo, también presentó la versión italiana de The X Factor de 2011 a 2020.

El comunicador de 41 años ha debutado recientemente en Netflix con su programa Una simple pregunta, en el que charla con importantes rostros del panorama italiano como Paolo Sorrentino y Roberto Baggio.

Está casado con Ludovica Sauer desde abril de 2014 y tienen dos hijos.

Las condiciones que Eurovisión impone a sus presentadores

Para afrontar el reto de presentar Eurovisión 2022, los tres presentadores han tenido que aceptar las condiciones impuestas por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que sacó a la luz Laura Pausini en una entrevista en El Hormiguero.

En ningún momento pueden decir qué participante es su favorito ni tampoco han podido coincidir con ellos antes del festival.

“Cuando firmamos el contrato como conductores nos obligan a no encontrarnos con los concursantes hasta que nos vayamos a Turín y también a no decir cuál es nuestro favorito", contó Pausini. "Siento que me conocen en varias naciones y, quizá, si yo digo que me gusta el concursante de Suecia en Italia pueden votarle”.