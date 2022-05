Laura Pausini: su pareja desde hace 17 años, su hija y cómo se preparó para Eurovisión

Laura Pausini afronta el reto de presentar Eurovisión 2022 La RAI, la televisión pública de su país, ha depositado en ella la confianza para conducir el certamen de este año tras la victoria de Maneskin en 2021. Aunque en un primer momento se pensó en Raffaella Carrá como maestra de ceremonias, su fallecimiento el pasado mes de julio obligó a cambiar de planes a la organización.

El reto de presentar en inglés y los requisitos

"Creo que esta propuesta ha llegado en un momento muy correcto para mí porque después de 29 años de carrera con tantas canciones y experiencia. Necesitaba algo nuevo y difícil, porque, además, es en inglés. Es un reto y yo adoro tenerlos delante de mí. Además, estaré con dos amigos a los que respeto y adoro mucho como Mika y Alessandro Cattelan.", decía la presentadora en el mes de abril en una entrevista con El Periódico.

Es un gran reto y, como bien dice, lo que le preocupa es el inglés. "Obviamente, sé hablar en inglés, pero nunca había hecho eso en un programa de televisión con tres galas muy importantes. Estoy repasando y haciendo varios encuentros con el equipo y mis otros colegas", contaba sobre los otros dos presentadores de la gala, el cantante Mika y el presentador Alessandro Cattelan.

Idioma a un lado, Laura Pausini ha tenido que cumplir una serie de requisitos impuestos por la organización del certamen y que ha asumido a rajatabla desde que en febrero se anunció el trío de presentadores.

"Otra cosa difícil es que no puedo hablar de los concursantes. Es una cosa rara porque ya he escuchado varias canciones, todas en realidad, y tengo mis favoritos, pero no puedo hablar de ese tema, pero lo haré. Quiero respetar todo lo que me están preguntando y portarme muy profesionalmente con todos".

Una cantante llena de premios

Presentar Eurovisión es un hito más en una carrera plagada de éxitos. Tiene dos premios Grammy al mejor álbum latino (2006 y 2017), un Globo de Oro a Mejor Canción Original en 2021 y también e una nominación al Oscar por su canción Por si, canción de la película La vida por delante.

Su pareja, Paolo Carta, y su hija Paola

Laura Pausini ha tenido tres hombres en su vida (Marco no entra en la lista). Su actual pareja es el productor artístico y guitarrista Paolo Carta al que conoció en París 2005. Su relación tardó en afianzarse ya que Carta es divorciado con tres hijos y los valores tradicionales de la cantante chocaban con sus sentimientos.

"Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó a la revista Io Dona. Finalmente, su amor venció y formalizaron una relación que continúa a día de hoy, 17 años después de haberse cruzado el uno en la vida del otro.

Entre sus planes siempre estuvo tener una hija en común y en 2013 hicieron su sueño realidad. La pequeña Paola nació en febrero de ese año. La familia se ha instalado entre Miami y Roma, ya que los compromisos laborales les obligan a moverse constantemente.

Por qué no quiere casarse: una poderosa razón

A pesar de que tiene una relación estable desde hace 17 años, Laura Pausini ha descartado, de momento, casarse con Paolo Carta.

No se trata de que no crea en el matrimonio, sino que no quiere pasar por el altar hasta que su mejor amiga pueda hacerlo también. Es lesbiana y en Italia los matrimonios homosexuales no están permitidos.

"Yo vengo de una tierra que se llama Italia en el que los seres humanos no tienen el mismo derecho a ojos de la ley cuando hablamos de casarnos", dijo la cantante durante una entrevista con René Franco en la televisión mexicana en 2013. "¿Por qué me dices que la ley no es igual en Italia? Tú sí te puedes casar", respondía Franco. "¿Pero por qué dividir heterosexuales y homosexuales?", insistió la artista.

El presentador no quedó contento con la respuesta y continuó la entrevista como si se tratase de un interrogatorio, intentando poner a Pausini contra las cuerdas. "Pero Laura, no me asustes, tú eres niña y tu novio es niño. Lo cual hasta donde yo sé sí te permite contraer matrimonio en Italia", aseguró.

Así, Pausini, sin perder los nervios, espetó: "Si mi mejor amiga quiere casarse pero no puede porque es lesbiana, yo no me voy a casar". Con esto debería haber quedado clara la postura de Pausini, pero el presentador tenía algo que añadir: "¿Tu mejor amiga es lesbiana?".

"No. Bueno, sí, tengo varias amigas lesbianas, varios amigos homosexuales, ¿qué problema hay?", respondió Pausini, para terminar soltando un zasca que dejó intuir su hartazgo ante tanta impertinencia. "Atención René, pórtate bien, eh, porque los heterosexuales italianos pegan. Especialmente a las mujeres".

La portada de la que se arrepiente

Laura Pausini tiene un vínculo muy estrecho con Pablo Motos, del que dice ser gran amiga: "Tiene algo que muy pocas personas en el mundo tienen conmigo y viceversa. Nosotros somos amigos y a veces no podemos vernos mucho, pasando incluso años, pero el día que nos encontramos parece que la última vez tuvo lugar ayer".

Así, las entrevistas en El Hormiguero, están llenas de confesiones y en septiembre de 2020, la cantante entró por videollamada para charlar con Alejandro Sanz, Pablo López y el presentador de su papel como coach en La Voz.

Empezaron hablando del programa, pero pronto cambiaron de tercio. Trancas y Barrancas quisieron saber si la cantante se arrepentía de algún look o algún estilismo del pasado. "Parezco una señora de 80 años", exclama al mostrar desde su teléfono móvil la portada de uno de sus primeros discos. El disco es de 1993 cuando Laura Pausini tenía 19 años.

La portada de la que se arrepiente Laura Pausini // Agencias

"Lo tengo como todas"

Si algo tiene Laura Pausini es naturalidad y lo muestra en las entrevistas, en sus papeles como presentadora o cuando surge algún imprevisto.

En 2014 se hizo viral porque se le abrió el vestido en plena actuación. No llevaba ropa interior y se le vio todo. Su respuesta fue Laura Pausini en estado puro: "Si han visto, han visto, yo lo tengo como todas".