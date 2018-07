Red Hot Chili Peppers volverá al estudio de grabación en septiembre

El batería del grupo, Chad Smith, ha señalado que siempre tienen "pequeñas ideas" que se filtran "en jam sessions y en los calentamientos de los ensayos", así como en las pruebas de sonido de los conciertos".

Sin embargo, añade que hasta que no se encierran entre cuatro paredes el verdadero proceso creativo no comienza, por lo que será el próximo otoño cuando sus canciones comiencen a tomar forma.

Red Hot Chili Peppers, que publicó su último disco hasta la fecha, I'm With You en 2011, descubrió en febrero cuál era el último de una serie de 18 temas que han ido publicando poco a poco a través de su página web, y que fueron escritos y grabados durante la gira con la que conmemoraron su décimo trabajo discográfico, 'In love dying'.