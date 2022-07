Retiran tres canciones de Michael Jackson tras fuertes acusaciones de ser "falsas"

Los hits en los que supuestamente no cantó pertenecen al álbum póstumo del rey del pop. Los fans de Michael Jackson duda de su autenticidad.

NO ES SU VOZ

En el verano de 2009, el rey del pop nos dijo adiós pero 13 años después sigue dando que hablar.

Tres canciones del álbum póstumo Michael de 2010 han sido eliminadas de los servicios de streaming entre acusaciones que aseguran que Jackson no cantó en ellas.

Solo 7 de los 10 hits que tenía el disco siguen en Spotify, Apple Music y Youtube Music. Aunque desde el sitio web de Jackson afirman que la supresión "no tenía nada que ver con su autenticidad".

Los temas eliminados

Las canciones retiradas son Monster, Breaking News y Keep your head up.

La eliminación de estas canciones es parte del proceso que comenzó en 2014 con una demanda de una fan de Jackson contra Sony Music y el patrimonio de Michael. En la denuncia alegaba que la voz grabada en las canciones no era la del rey del pop. Sony Music fue forzada en 2018 a lanzar un comunicado negando las acusaciones.

Los fans sospechan que la voz pertenece al cantante Jason Malachi y la familia del cantante mostró sus dudas. Malachi reconoció ser el cantante en una red social pero el post fue suprimido y catalogado de falso. La demanda sigue hoy en día en el Tribunal Supremo de California.

Hace poco, Jackson también fue noticia porque tendrá su primera película autobiográfica donde recobrarán su historia. El guionista será John Logan mientras que Graham King producirá el film.