Rihanna confirma que 'Stay' será el segundo single de 'Unapologetic'

Tras Diamonds muchos pensaban que el segundo single sería la ochentera Nobody's business junto a Chris Brown, pero debido a los escándalos que el rapero ha tenido recientemente vía Twitter Roc Nation ha decidido descartarlo. En este baile de singles también se encontraban Pour it up, por una imagen que la cantante subió a Instagram y Right now, junto a David Guetta.

Finalmente Rihanna sorprende y escoge Stay, una balada como segundo single de Unapologetic. Hace unas semanas presentó esta canción en directo en Saturday Night Live sin Mikky Ekko, quien colabora en este tema y que se lanzará como single el próximo 7 de enero.

Por otro lado, el 18 de diciembre se publicará el DVD de Loud Tour, cuya gira tuvo lugar hace un año.