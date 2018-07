Rihanna, Paul McCartney y Kanye West juntos en 'FourFiveSeconds'

El sábado por la noche Rihanna sorprendía a todos anunciando nueva música en Twitter. Y no solo se trata de nueva música, si no de un nuevo estilo donde no habíamos visto a la cantante hasta ahora.

FourFiveSeconds es el tema en cuestión, un acústico donde Paul McCartney toca la guitarra y Rihanna y Kanye West cantan sin rastro de autotune ni bases electrónicas. Lo que no ha explicado es si la canción irá incluida únicamente en R8 o también formará parte del nuevo disco de Kanye West, que también está preparándolo y en el que Paul McCartney está involucrado como ya pudimos comprobar en su colaboración Only One.

Sea para donde sea a continuación puedes escuchar FourFiveSeconds de Rihanna, Kanye West y Paul McCartney.