El ritual que siguen Chanel y sus bailarines para prepararse de cara a Eurovisión

La cuenta atrás para Eurovisión ha empezado. Queda menos de un mes para la final de Turín y Chanel está volcada en la preparación del show con el que representará a España en esta edición.

Desde que se hizo con la victoria en la final del Benidorm Fest, la cantante y sus cinco bailarines han interpretado SloMo en numerosos escenarios —desde Lisboa a Londres o Barcelona— y después de cada actuación han seguido el mismo ritual. El objetivo es mejorar.

"Tenemos un ritual. Principalmente, cuando se graba la actuación en televisión, de irnos a una habitación en la que Pol tiene un proyector y vemos siempre la actuación que justo acabamos de hacer. Empezamos a comentarla, a fijarnos en las imperfecciones... Nos reímos y siempre solemos hacer eso. Buscamos el mínimo fallo para mejorarlo y llevarlo lo más perfecto posible", cuenta en una reciente entrevistas María Pérez, una de las bailarinas del show.

María cuenta que desde que estuvieron en el Benidorm Fest "todo está siendo muy loco" y que la gira les sirve también como ensayo ya que su coreógrafo está fuera de España.

"Los ensayos con Kyle Hanagami son muy concretos porque no está siempre en España. Entonces, cuando él viene a España nos centramos mucho en los ensayos. También es mucho trabajo personal y, durante la gira, estamos continuamente haciendo el show y eso nos sirve para irnos preparando para el gran escenario. Este tour nos ayuda mucho porque es como una previa a los que es Eurovisión, por lo que ahí también estamos aprendiendo mucho", apunta.

Chanel, entre las favoritas para ganar Eurovisión

Chanel afronta esta fase final en una posición privilegiada ya que su nombre suena entre los favoritos para ganar el festival. Eso, por otra parte, entraña cierta presión para la artista y sus compañeros.

La española ha escalado posiciones en las apuestas y se coloca de sexta en el ranking de los artistas con más posibilidades de ganar en Turín. Solo están por delante Ucrania, Italia, Suecia, Reino Unido y Polonia, aunque este último a escasa distancia.

En caso de que Chanel quede de sexta, como se vaticina, acabaría con la mala racha que acompaña a España desde 2014, última vez que quedamos entre los 10 primeros con Dancing in the rain de Ruth Lorenz. La sexta posición no la logramos desde 2001 con Dile que la quiero de David Civera.