Quiénes son los bailarines del videoclip de 'SloMo', la canción de Chanel para Eurovisión

Chanel se prepara para representar a España en el Festival de Eurovisión y este lunes 14 de marzo ha dado un paso más en su camino hacia Turín. La cantante de 32 años ha presentado el videoclip de SloMo, la canción con la que representará a España en la cita del 14 de mayo.

En el videoclip la acompañan los cinco bailarines que estuvieron con ella en la semifinal y en la final del Benidorm Fest y que también acudirán a la cita italiana. Son los coprotagonistas de este espectáculo musical cuya coreografía la firma Kyle Hanagami. El director artístico y coreógrafo de 35 años marca los pasos de este baile perfectamente sincronizados.

Él dirige a un equipo compuesto por Josh Huerta, Ria Pérez, Raquel Caurin, Exon Arcos y Pol Soto.

Te presentamos a los bailarines de Chanel.

Josh Huerta

El nombre de Josh Huerta seguro que te resulta familiar: es uno de los bailarines de Tu cara me suena, el programa de imitaciones de Antena 3 en el que empezó su andadura en 2017.

Nacido en Perú. Josh Huerta se vino a España con su madre cuando tenía 13 años, ahora tiene 28.

Su vocación viene del programa Fama, ¡a bailar!. "Cuando vi el programa me llamó tanto la atención que me motivé y me apunté a clases de baile", contó en una entrevista en 20 minutos.

"Me preparé, hice las pruebas del conservatorio y entré con 17 años. Estuve formándome allí dos años pero no pude acabar segundo, ya que yo vivía en Torrejón de Ardoz y me mudé al centro, donde continué en una academia de baile donde estaban muchos de los profes de Fama y como que allí empecé a aprender a conocer otro mundo, ya no el de baile como pasatiempo si no el de baile más profesional", explicó en Bekia.es

Su trayectoria laboral la empezó dando clases a niños y de ahí se fue tres meses a China. "Volví aquí y entré en Hoy no me puedo levantar, el musical, que fue una plataforma enorme. Luego me fui a Los Ángeles tres meses a formarme como bailarín, volví a Madrid, empecé a dar clases con más nivel, fui un poco encaminando todo... pero empezar empecé pues eso, en cuarto de la ESO más o menos", contó en esa misma entrevista.

Josh Huerta ha bailado con Maluma y ha ido de gira con Abraham Mateo, Luis Fonsi y las Spice Girls en 2019.

“Nunca he sido fan de las Spice Girls, solo conocía dos de sus canciones, Wannabe y Spice Up Your Life", contó en 20 minutos. "Estoy muy ilusionado porque además de ser un fenómeno, son parte de la cultura artística mundial”.

Ria Perez

Mucho menos mediática es Ria Pérez. Al contrario que su compañero, Ria no ha salido en ningún programa de televisión, aunque su cara puede que te suene por otro motivo. Es una de las protagonistas del videoclip Chicken Teriyaki de Rosalía.

Ria prepara actualmente Malinche, un musical Nacho Cano, que se estrena el 15 de septiembre y que cuenta con Chanel como protagonista.

Raquel Caurin

El caso de Raquel Caurin es similar al de Ria Pérez. La joven de Villamarchante (Valencia) tampoco ha sido protagonista en televisión, sus éxitos están sobre las tablas del teatro.

Raquel Caurin empezó estudiando en el Conservatorio Profesional de danza de Riba-Roja del Turia y terminó en el Real Conservatorio de Danza de Madrid en 2007. Ese mismo año se incorporó a la compañía Europa Danse en su gira por Francia, Suiza y España, en el espectáculo Picasso et la Danse, dirigido por Jean-Albert Cartier.

Ha bailado junto a grandes artistas como Joaquín Cortes o Mala Rodríguez. y en en su currículo se incluyen musicales tan conocidos como Flashdance, El guardaespaldas y Dirty Dancing.

Exon Arcos

La trayectoria del bailarín Exon Arcos está ligada a la de Lola Índigo. Madrileño de familia latina, fue concursante del programa The Dancer, en el que enamoró a público y jueces.

El concurso de baile de TVE fue su reencuentro con la cantante madrileña, a quien conoció en China cuando ambos viajaron al país para buscarse la vida.

Exon Arcos no lo tuvo fácil en sus inicios como bailarín, en los que no contó con el apoyo de su familia. "Yo sabía que había nacido para ello porque cuando bailaba sentía algo dentro de mí que no era normal, me llevaba más allá. No podía describirlo, pensaba: 'aunque no me apoyéis nadie, voy a seguir con mi camino y con lo que yo pienso y siento que debo hacer que es bailar", contó en TVE.

Pol Soto

Pol Soto es el quinto compañero de Chanel en su camino a Eurovisión. Natural de Collbató (Barcelona), tiene 26 años y un currículo también televisivo.

Además de haber trabajado en varios espectáculos de Carmen Farala, ha aparecido en programas como Operación Triunfo y Tu cara me suena.