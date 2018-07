Robbie Williams recorre las calles de Los Ángeles en barco en 'Go gentle'

Robbie Williams estrena el vídeo de su nuevo single Go Gentle para anunciar su nuevo disco de swing: Swings Both Ways, que verá la luz para el 18 de noviembre. En él lo vemos subido en un barco recorriendo las calles de Los Ángeles mientras interpreta el tema y se hace fotos con la gente que le para para saludarlo.

Para Swings Both Ways, Robbie Williams cuenta con la colaboración de artistas internacionales incluyendo duetos con Lily Allen, Michael Bublé, Kelly Clarkson, Olly Murs y Rufus Wainright.

Swings Both Ways está compuesto por 13 temas donde se combinan canciones míticas del pasado como Dream A Litltle Dream o I Wan’na Be Like You y temas inéditos como Soda Pop junto a Michael Bublé o Swings Both Ways compuesta e interpretada junto a Rufus Wainwright.

Para su último trabajo, el artista vuelve a unirse a Guy Chambers, productor del álbum, con el que ha escrito los seis nuevos temas.

El anterior disco de swing de Williams, Swing When You’re Winning, salió a la venta en 2001 y se mantuvo seis semanas consecutivas en el número 1 de la lista de ventas británica. El cantante obtuvo 7 discos de Platino y sigue siendo el disco más vendido de toda su carrera profesional.



1. 'Shine My Shoes'

2. 'Go Gentle'

3. 'I Wanna Be Like You' ft. Olly Murs

4. 'Swing Supreme'

5. 'Swings Both Ways' ft. Rufus Wainwright

6. 'Dream A Little Dream' ft. Lily Allen

7. 'Soda Pop' ft. Michael Bublé

8. 'Snowblind'

9. 'Puttin' On The Ritz'

10. 'Little Green Apples' ft. Kelly Clarkson

11. 'Minnie The Moocher'

12. 'If I Only Had A Brain'

13. 'No One Likes A Fat Pop Star'

