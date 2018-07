Robbie Williams publicará 'Take The Crown' el 6 noviembre

El cantante británico Robbie Williams ha anunciado que su nuevo disco, titulado 'Take The Crown' saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre e incluirá un sencillo en colaboración con Gary Barlow , miembro de Take That.

El primer sencillo de Take The Crown, que será el noveno álbum de Williams, se titulará Candy y saldrá a la venta el 6 de noviembre, informó el artista en su página web. El disco incluirá un total de once canciones, entre las que figura una colaboración con Gary Barlow, miembro de Take That y con la cantante estadounidense Lissie en un tema titulado Losers.

Desde que dejaran de ser compañeros en Take That, Barlow y Williams han colaborado en varias ocasiones, como en 2010 cuando grabaron el sencillo Shame. "Después de la reunificación con Take That -unas vacaciones, un descanso en mi carrera que me ha devuelto la energía en muchos aspectos- quería volver con un disco en solitario", explicó Williams, de 38 años.

En su opinión, "algunas canciones requieren una eternidad para ser escritas y otras simplemente salen de tu boca ya compuestas del todo, y no tienes que pensar en ellas". "No se por qué 'Candy' salió de mi boca y de mi cerebro en ese momento determinado, simplemente lo hizo", añadió el Williams, que tendrá a su primer hijo este año con la actriz estadounidense Ayda Field.

Take The Crown se publicará en dos ediciones: la versión estándar en la que aparece Robbie gritando bañado en oro y la versión deluxe donde aparece con una pose más relajada. La edición deluxe incluye dos canciones más y un DVD con vídeos 'behind the scenes'. A continuación te dejamos el tracklist:

CD:

1. Be A Boy

2. Gospel

3. Candy

4. Different

5. Shit On The Radio

6. All That I Want

7. Hunting For You

8. Into The Silence

9. Hey Wow Yeah Yeah

10. Not Like The Others

11. Losers (feat. Lissie)

12. Reverse (Edición Deluxe)

13. Eight Letters (Edición Deluxe)



DVD:

1. Making The Album - It's Not Like The Others (Behind The Scenes) (Edición Deluxe)

2. The Candyman Day 1 (Behind The Scenes) (Edición Deluxe)

3. Thhe Candyman Day 2 (Behind The Scenes) (Edición Deluxe)