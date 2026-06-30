Robbie Williams sorprende en Sevilla al unirse a un músico callejero para cantar 'Angels'

A estas alturas ya nadie discute que las noches de verano son mágicas. Y magia fue lo que se vivió este lunes en Sevilla cuando Robbie Williams se unió a un músico callejero para cantar juntos su tema Angels.

El cantante británico adelantó su llegada a la capital hispalense, donde este martes actúa en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest, y el lunes aprovechó para hacer turismo por la capital hispalense. A última hora del día, el intérprete salió a callejear y en la calle Santa María la Blanca se topó con el músico al que se paró a escuchar como un turista más.

Robbie Williams no fue solo un espectador porque enseguida pasó al otro lado y, animado por una fan que estaba entre el público, le propuso cantar juntos Angels. La oportunidad se presentó demasiado única como para desaprovecharla. El cantante se sumó a Williams y los fans no pasaron por alto la oportunidad de poder charlar con el cantante y fotografiarse con él para luego compartir las fotos en redes.

No todos los días se conoce a una estrella internacional de la talla de Robbie Williams ni tampoco con uno de los nombres de la Final del Mundial de 2026.. El cantante ha sido confirmado con Laura Pausini para cantar el himno oficial de la FIFA en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo 19 de julio.