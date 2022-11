Rosalía anuncia que está preparada para ser madre: "Tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos"

Rosalía se ha convertido en una estrella internacional. No solo está arrasando allá donde va con su Motomami World Tour, sino que ha conseguido colaborar con artistas de la talla de Romeo Santos o Wisin y Yandel en los últimos meses.

Rosalía durante un concierto // Gtres

Rosalía, preparada para ser madre

La intérprete de Bizcochito ha querido abrirse emocionalmente y ha hablado de temas muy personales en una entrevista para el programa de televisión latino Primer Impacto. Entre otras cosas, ha confesado que cada vez ve más cerca la maternidad, aunque no se ha referido directamente a su actual pareja, Rauw Alejandro.

"Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría", ha revelado, pero sin especificar si sería algo que puede compaginar con la música o se dedicaría a ello a tiempo completo.

Ante todo esto, Rosalía ha sido clara, no sabe cuando ocurrirá, pero ha confirmado que "le haría mucha ilusión".

Rosalía asegura que tiene ganas de casarse

La cantante también ha sacado un hueco para hablar de su relación con Rauw Alejandro, especialmente de un detalle que interesa a muchos fans: cómo hacen para verse si están tan ocupados siempre con sus giras.

"La verdad, no es fácil porque la agenda de él también es complicadísima, pero yo creo que siempre encontramos la manera, siempre encontramos la forma, yo creo que cuando no es él viajando para donde yo estoy, soy yo viajando para donde está él", ha apuntado.

Pero no solo aman pasar tiempo libre juntos, sino que además disfrutan trabajando juntos: "Siempre me encanta saber qué piensa, igual que él siempre me pregunta, ya sea en el estudio o a nivel visual o lo que sea, porque para mí al final la opinión de mi madre, de mi hermana, de Rauw... Son opiniones de peso".

Rosalía se ha pronunciado sobre si está preparada para casarse y ha aclarado que "es muy bonito" llegar a comprometerse a ese nivel: "Mis referentes al final son las personas de mi familia o que cuando yo he crecido he visto y claro que sí".

La cantante ha dejado muchas cosas claras con esta entrevista y todo parece que su relación con Rauw está muy afianzada, ya que ya se está planteando temas como el matrimonio o tener hijos.