Rosalía, sobre Rauw Alejandro: "Ese es el amor que merece la pena"

Rosalía es la protagonista del nuevo número de las ediciones de Vogue en España e Italia. A la espectacular sesión de fotos que le ha hecho Harley Weir, la cantante ha ofrecido una extensa entrevista en la que habla sobre cómo está viviendo su tour mundial Motomami.

La artista habla constantemente de la dualidad que existe no solo en el concepto del álbum sino en su vida en este momento, y en cómo necesita una estabilidad emocional para llevar un ritmo de vida tan frenético.

“Creo que existe un contraste o una yuxtaposición entre estar en un espacio seguro, como es la familia o la gente a la que quieres, y el hecho de exponerse a personas que solo ven un reflejo de ti", ha empezado explicando. "No ven quién eres de verdad. A veces lo que hacen es proyectarse a sí mismos, así que nunca te ven a ti. Hay como una hostilidad en este entorno que es completamente lo opuesto de lo que te puede llegar a reconfortar, de la gente que te baja a la tierra, que te conoce de verdad y te quiere".

Rosalía explica que este sentimiento de hostilidad es el que recoge en las baladas de Motomami, como por ejemplo en G3 N15, dedicada al hijo de su hermana Pili. Y precisamente Pili es una de las personas que no se separan de Rosalía durante el mayor tiempo de la gira. Una compañía que también va alternando con su pareja, la estrella puertorriqueña Rauw Alejandro. "Se van turnando", ríe durante la entrevista.

Su hermana Pili y Rauw Alejandro, sus grandes pilares

“Es muy importante, porque las cosas cambian continuamente y es difícil mantenerte centrada cuando todo cambia todo el rato, todos los días. Ya solo por salud mental, un poco de estabilidad no viene mal, ¿no? Tengo mucha suerte de tenerlos siempre cerca. Y además, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos aquí si no es para vivir la vida con quien tú quieres? Eso es lo que opino, literalmente. ¿Para qué voy a tener todo esto si no es para compartirlo con la gente a la que quiero?", ha confesado de forma más extendida.

Rosalía: "Cuando amo voy con todo"

Centrándose en el amor romántico, Rosalía ha revelado que el compartir todo con alguien con quien tienes un compromiso y unos planes a largo plazo es primordial para ella: "Ese es el amor que creo que merece la pena, ¿sabes? Poner todo, todo tu corazón en compartir de verdad tu vida con alguien, en pensar a largo plazo y estar ahí para esa persona. No solo en plan ‘jiji, jaja’ y para divertirse. Si amo, voy con todo. Y creo que ese compromiso es lo mejor que hay”.

La persona por la que "lo dejaría todo"

Aunque la música es la razón de ser de Rosalía, en otro punto de la entrevista también le preguntan por su incursión en el cine. La artista, que participó en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, ha confesado que no tiene tiempo para el cine.

Sin embargo, instantes después se corrige a sí misma: "Pero si Sofia Coppola me llama… todo esto que te he dicho lo retiro".

Esta no es la primera vez que Rosalía muestra su admiración por la directora. De hecho, el videoclip de Candy está claramente inspirado en la película de Coppola Lost In Translation.