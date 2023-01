Rosalía canta en español en el nuevo vídeo de 'LLYLM', su próxima canción

Rosalía empieza nueva era. Tras el éxito del disco Motomami, la cantante arranca nueva etapa este viernes 27 de enero con el lanzamiento de la canción LLYLM, un tema que combina partes en inglés con partes en español.

El último vídeo compartido en sus redes confirma que la canción mezcla los dos idiomas, y no es solo una canción en inglés como se pensó cuando salieron los primeros adelantos.

Rosalía publicó el primer adelanto de la canción el jueves, 5 de enero cuando compartió un vídeo en TikTok —que luego borró— grabado durante sus vacaciones con Rauw Alejandro en Japón.

En ese adelanto, como en los otros publicados de la canción, la cantante aparece haciendo lip sync mientras la canción suena de fondo.

La letra de LLYLM de Rosalía

"Y es que hoy es carnaval,

Yo soy de aquí,

Y tu eres de allá,

Lo diré en inglés

Y me entenderás..." 💙

---

I don't need the honesty

Baby lie like you love me

Lie like you love me

Cover me in a dream

I'll ve yours

or fantasy

Who needs the honesty?

Baby lie like you love me

Lie like you love me

Maybe at the end

It becomes real

Enough for me