Rosalía confirma que ya tiene la idea sobre su próximo proyecto

Han empezado con elogios.

La primera frase del productor Rick Rubin en su nueva entrevista para el podcast Tetragrammaton ha sido de agradecimiento a Rosalía por su música. La artista catalana, que ha reconocido que el productor ha sido siempre una inspiración, ha charlado durante hora y media de la música y de cada detalle que la compone y ha dado el sí más esperado de este último año —después del que parece que le dio a Rauw Alejandro al final de Beso—: el de su siguiente proyecto.

La de San Cugat del Vallés lanzó su Motomami, su último disco, en 2022, pero parece que el álbum sació a su público tanto como despertó en él las ganas de ver qué sería lo siguiente.

Era cuestión de minutos que la cantante diera pistas sobre ello en el podcast, en el que ambos han empezado hablando de la evolución musical del artista y su propia música, influenciada por el momento y el entorno en que se crea. "Cada momento es distinto porque estamos cambiando todo el tiempo", opinaba Rosalía, que lanzó hace dos semanas el sencillo Tuya. "La música tiene que ser un reflejo de eso, de cada lugar en que nos encontramos, por eso cada proyecto es distinto. Es lo natural".

ROSALÍA - TUYA (Official Video)

"¿Tienes alguna idea de cuál será la siguiente dirección hacia la que vas a trabajar?", ha preguntado, hacia el minuto 20 de la grabación, el productor "más importante de los últimos 20 años", según MTV.

La gran pregunta de la que todos queremos, desde hace meses, conocer la respuesta. "Sí, sí. Tengo una nota en mi móvil llena, muy larga, en la que tengo que hacer mucho scroll para llegar abajo". Y continuaba:"Siempre trato de escribir todo lo que siento cuando tengo la intuición de que quiero ir allí". A un nuevo lugar. A un nuevo concepto.

Pero, ¿sobre qué escribe cuando apunta en esas notas, sobre las letras, sobre la melodía...?, le insiste Rubin. "Escribo sobre todo: sobre las letras, sobre cómo me creo que debería ser el show, ideas sobre los arreglos de voz que quiero probar... Escribo todo lo que me viene a la cabeza".

Los artistas también han hablado sobre el proceso de creación de los tres álbumes de la catalana y del salto que supuso pasar de El mal querer a Motomami: "El flamenco es mi fundación. Pero mi vida está dedicada a la música, a aprender más música. No sería fiel a mí misma si decidiera hacer solo una cosa".

ROSALÍA - SAOKO (Official Audio)

Sobre la posible decepción que pueden sentir los seguidores de un artista cuando apuesta por un nuevo trabajo disruptivo en su carrera profesional, ella lo tiene claro: "El crecimiento del artista hace crecer también al fan. Pero es inevitable que se sientan decepcionados, porque ellos probablemente esperan algo continuista, creen que conocen al artista".

Y se ha confesado aficionada al riesgo del cambio: "He crecido con mi familia, mi madre, mi hermana, diciéndome que era muy valiente, así que creo que es parte de mi personalidad. Me gusta estar en ese lugar, correr ese riesgo de no saber si me voy a caer. Es excitante".

Encumbrada como ídola española, la artista ha seguido reflexionando sobre su conexión con el público y la música en las actuaciones, la importancia de la voz en la música, que define como "regalo", o la presencia constante de este arte en nuestro alrededor, sobre lo que dejaba una bonita idea: "La música pasa porque hay infinitas opciones de que suceda".