Rosalía explica por qué no vuelve a escuchar sus discos después de lanzarlos

Rosalía vuelve a ser protagonista en la televisión estadounidense y, tras su paso por The Tonight Show de Jimny Fallon y su increíble actuación en Saturday Night Live, la cantante ha estado este domingo en CBS Sunday Morning.

La cadena estadounidense ha emitido una entrevista de la catalana con el periodista Seth Doane en la que ha hecho un repaso de su carrera y ha hablado en detalle de su disco LUX.

El 7 de noviembre de 2025 salió el cuarto disco de Rosalía, que suena como favorito a estar nominado a Mejor álbum en los Premios Grammy 2026, y lo curioso es que una vez publicado Rosalía volvió a escucharlo.

"No vuelvo a escuchar mis álbumes. Es inútil. Lo creé para compartirlo, para dejarlo ir. ¿Por qué lo escucharía otra vez? Eso sería tortura", ha contado la cantante que ahora asegura que hay cosas de LUX que podría hacer diferentes. "Los violines aquí podrían estar medio decibelio más altos. Mi voz aquí… podría haber sido grabada otra toma".

En la entrevista, Rosalía se traslada a sus inicios y habla de su intento de participar en Tú sí que vales cuando tenía solo 15 años. Fue rechazada y eso, pese a lo que podría parecer, se llevó una valiosa ensañanza del programa.

“Esa experiencia me enseñó que tenía que prepararme mucho. Realmente me ayudó a crecer. Estoy muy agradecida por ello”, ha contado la cantante que para este disco invirtió dos años de trabajo y, además de experimentar con nuevos sonidos, estudió a fondo vidas de santas que de alguna manera desafiaron las ideas tradicionales.

Puedes ver aquí la entrevista completa de Rosalía en CBS News.