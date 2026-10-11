Cuatro minutos de puntillas y música bajo la lluvia: la increíble actuación de Rosalía cantando 'Reliquia' y 'Magnolias' en SNL

Rosalía es magia y se lo ha vuelta demostrar una vez más a la audiencia estadounidense. La catalana fue la invitada de este sábado en el programa Saturday Night Live y se metió al público estadounidense en el bolsillo firmando una doble y brillante histórica actuación en directo.

La cantante arrancó con Reliquia, que interpretó mientras permanecía totalmente inmóvil de puntillas durante los cerca de cuatro minutos que dura la canción. Rosalía estuvo sola sobre el escenario durante gran parte de la actuación y justo al final, cuando ya había terminado de cantar, se unió un grupo de bailarines que se alinearon a ambos lados de ella mientras un efecto estroboscópico iluminaba el escenario.

Su segunda canción fue Magnolias, que nunca antes había cantando en televisión en directo y a la que se enfrentó con un desafío diferente. La cantante interpretó el tema mientras el agua de la lluvia caía sobre ella, humedeciéndole cara, rostro y vestido, de manera que terminó dejando su ropa interior al descubierto.

Rosalía se retó y ganó con dos números musicales que fueron muy celebrados en redes y que llegan en un momento clave para la cantante.

El lunes 12 de octubre se cierra el plazo de votación para los Premios Grammy 2027 y la catalana es una de las más firmes candidatas a estar nominada a Álbum del Año por LUX. Esta actuación y su divertido paso por el programa de Jimmy Fallon podrían servir de empujón definitivo para los indecisos de última hora.

Por ahora la cantante, es una de las favoritas en los Latin Grammy 2026 que se celebran el próximo 12 de noviembre. Cuenta con siete nominaciones, incluidas Álbum del Año, Canción del Año (La Perla) y Grabación del Año (La Perla).