Rosalía recuerda su intento para acudir a una iglesia en Harlem: "Señora, lo siento pero no puede entrar hoy"

Rosalía acaba de finalizar su LUX Tour, dejando una de las giras más exitosas de la temporada musical, y ha aprovechado para volver a visitar a Jimmy Fallon en su popular The Tonight Show. Una entrevista a la que, además, apenas unas horas después de haber recibido su Premio Nacional de Músicas Actuales.

Como no podía ser de otra forma, uno de los temas a los que más tiempo han dedicado es a contar todos los detalles relacionados con su gira, con la que ha visitado 17 países y a la que han acudido casi un millón de personas, y en la que su confesionario ha dejado algunos de los momentos más virales de los shows.

Una suerte de punto de encuentro entre artistas y amigos de la Motomami por donde han desfilado desde Aitana o Karol G a la actriz Ayo Edebiri, reconocida por su papel en la serie The Bear. "Todo el mundo tiene algo que confesar", ha explicado la catalana en cuanto a cómo surgió esta idea.

Un tramo del show que servía para "equilibrar y tener momentos divertidos", en contraste con otros momentos en los que la "solemnidad" propia de las canciones del disco eran suponían a clave.

Su conversación con Bono de U2

"Me escribió y me dijo que tenía este proyecto nuevo", ha recordado Rosalía sobre cómo surgió su rol en la canción The Mirror Maker (Rosalía) del nuevo disco de U2 Carnaval de luz, que verá la luz el próximo 12 de noviembre. Una sorpresa que, además, hizo que la artista investigase el origen de la palabra "mamole", que "no existía en el español estándar", por lo que decidió dar rienda suelta a la creatividad de Bono: "Siéntete libre de inventar tu propio idioma".

Su anécdota en una iglesia baptista en Harlem

Uno de los tramos más divertidos de la entrevista de Rosalía en The Tonight Show se ha producido al recordar cómo intentó acudir a una misa en la Abyssinian Baptist Church de Harlem (Nueva York). "Me levanté y me preparé, me duché, me maquillé, me perfumé, me eché todo tipo de cremas...", ha indicado la autora de Despechá, "me puse guapa para dios", ha concluido en español.

Sin embargo, parece que la suerte no estaba de su parte aquel domingo, ya que uno de los miembros de la organización impidió que Rosalía acudiese a la ceremonia. "Había un hombre muy alto y guapo que me miró de arriba a abajo y me dijo: Señora, lo siento pero no puede entrar hoy", ha explicado, aunque no parece que las explicaciones le sirviesen a la artista, ya que ha revelado que sintió que le "miraron con cara de: No estás en la lista (...) Fui rechazada por la iglesia, no sabía ni que eso era posible".