El misterio detrás de la actuación de Rosalía en 'SNL': cómo logró cantar cuatro minutos en puntas

Te interesa Rosalía puede bailar ballet sin hacerlo perfecto, y tú también

El pasado sábado 10 de octubre, Rosalía conquistó a la audiencia de Saturday Night Live con una doble y brillante actuación en directo: cantó Reliquia y Magnolias, dos canciones de su último álbum, LUX (2025). La catalana interpretó el primer tema mientras permanecía totalmente inmóvil en puntas durante los cerca de cuatro minutos que dura la canción. Estuvo sola sobre el escenario durante gran parte de la actuación y, justo al final, se unió un grupo de bailarines.

Los usuarios en redes sociales comenzaron a mostrar su inquietud ante la capacidad de Rosalía de estar en puntas durante tanto tiempo. "No entiendo cómo está hecho esto. Hago ballet y sé que es 100 % imposible estar parada en puntas tan quieta como está Rosalía ahí; no la estoy menospreciando, es literalmente imposible, pero me intriga mucho cómo está creado el efecto", escribió el usuario @Juanimond en X.

Los expertos señalan lo mismo: "Es imposible sostenerse en puntas, encima de una tela y sin mover los pies para equilibrar el cuerpo", opina David Campos, director de una escuela de ballet en Barcelona. El Periódico también preguntó a Leo Sorribes, director del Ballet de Catalunya: "No entiendo cómo lo hace sin mover las puntas. Es imposible no balancearse".

Pero, si es imposible, ¿cómo pudo hacerlo Rosalía? ¿Qué truco hay detrás?

El truco detrás de la actuación de Rosalía

En redes sociales se ha viralizado una imagen de la sala de control de Saturday Night Live. En el centro del escenario, se aprecia un soporte de metal que habría sido imprescindible para generar el efecto visual. Ni el programa estadounidense ni Rosalía han explicado el truco, pero Sorribes tiene su propia teoría: "Esas piernas deben estar fijas porque, de otra forma, no lo entiendo".

Por su parte, la teoría de Campos es que Rosalía "está sujetada por detrás": "Pero aun así no entiendo cómo las puntas no se mueven", matiza. Chase Johnsey, director artístico y cofundador del Ballet de Barcelona, añade su propia interpretación en El Periódico: "Parece que está sobre un taburete con la forma de sus piernas y quizás ella esté de rodillas. Ni siquiera la mejor de las bailarinas podría estar así".

Lo que es seguro es que Rosalía utilizó el soporte de metal, de una u otra manera. Pero esa es la magia de la actuación. No intenta engañar a nadie, sino dar un paso más en la concepción artística de LUX. Hay que recordar que, en la gira del disco, la cantante demostró ser capaz de ejecutar movimientos de ballet con cierta soltura, aunque la técnica no fuera perfecta. "Es bueno que el ballet tenga visibilidad a través de Rosalía porque, más allá de esa fortaleza y belleza que transmite, le va muy bien a LUX, un álbum que es bastante clásico y espiritual", opina Johnsey.