Rosalía recuerda la historia del confesionario de 'La Perla' que más le impactó: "No podía creerlo"

El confesionario de Rosalía de La Perla dejó un sinfín de anécdotas. Algunas curiosas, otras divertidas y una que le marcó especialmente a la cantante.

La intérprete catalana, que dio 57 conciertos e invitó a numerosos rostros conocidos a formar parte de sus shows, ha destacado en una entrevista en WSJ Magazine cuál fue el perla que más le impactó.

La historia nos lleva al concierto del 23 de junio en Houston (EEUU). Fue ahí cuando Harper Watters le contó la anécdota (por llamarla de alguna manera) que destaca.

"Recuerdo que Harper llegó con un cotilleo alucinante. Básicamente, abrió Grindr. Grindr, ¿tú dices ‘Grinder’, verdad? Nosotros decimos Grindr", contó Rosalía al entrevistador sobre la cita de su invitado.

El bailarín, miembro de Houston Ballet, charló a través de la app de citas con un chico y acabó acostándose con él. Cuando la cita ya había terminado le preguntó al otro chico. "¿Qué vas a hacer después?". "¡Y el tipo también iba al show, al LUX TOUR, con su novia! Tenía novia, y me quedé en shock", señaló la cantante.

"No podía creerlo cuando Harper me lo estaba contando. Yo estaba como: Dios mío, eso es muy fuerte. Y no se me ha olvidado. Tengo esa historia guardada aquí porque…", añadió insistiendo en que le había marcado especialmente.

"¿Lo ha perdonado?", quiso saber el periodista. "No quiero perdonar a nadie, porque no puedo. Eso no depende de mí. Eso depende de Dios".